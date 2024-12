Peter Bosz trekt zeer pijnlijke conclusie: 'PSV is geen topclub'

De nederlaag tegen sc Heerenveen (1-0) zal keihard aankomen bij Peter Bosz. De trainer van PSV stelde voorafgaand aan de wedstrijd dat een echte topclub nooit tweemaal op rij verliest, maar dat is zijn ploeg nu wel overkomen.

PSV verloor dinsdag al met 1-0 van Stade Brest in de Champions League. Bosz kreeg voor de aftrap van het duel met Heerenveen de vraag of zijn spelers het gevoel hebben dat ze revanche willen nemen en iets willen goedmaken. “Ik hoop het”, antwoordde de trainer in het interview met ESPN. “Ik heb aangegeven, en dat roep ik al anderhalf jaar, dat een echte topclub nooit twee keer achter elkaar verliest. Dat hebben we tot nu toe nog nooit gedaan.”

Artikel gaat verder onder video

“Het is niet de goden verzoeken, maar ik vind dat dat een grote club nooit mag overkomen. Dat betekent dat we nu een reactie moeten laten zien”, vervolgde Bosz. Die reactie kwam er niet: Heerenveen won met 1-0 dankzij een doelpunt van Ion Nicolaescu, dat viel na een slordige pass van Ryan Flamingo en een trage reactie van collega-verdediger Olivier Boscagli.

De laatste keer dat PSV twee officiële wedstrijden op rij verloor, was in oktober 2022. Toen volgde na een 1-0 nederlaag tegen Arsenal een 4-2 nederlaag bij FC Groningen. Het moet overigens raar lopen wil PSV drie nederlagen op rij gaan lijden, want de eerstvolgende ontmoeting is dinsdag in het Philips Stadion tegen amateurclub HFC in de KNVB Beker.

Bosz: 'Dan zijn we geen topclub'

Na de nederlaag werd Bosz gevraagd naar zijn uitspraak. Hij stond er nog steeds achter. "Dan zijn we dus geen topclub", stelde de trainer, die daarna de vraag kreeg of hij dat echt zo ziet. "Ja, dat vind ik wel. We hadden ook van Brest niet moeten verliezen, maar ook niet van Heerenveen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV boert goed in Champions League: nog altijd zicht op extra miljoenen

Als PSV de tussenronde van het miljardenbal bereikt, dan staat een leuk financieel extraatje te wachten.