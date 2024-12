Geknoei Flamingo wordt PSV fataal in Heerenveen: tweede Eredivisie-nederlaag een feit

PSV is zaterdagavond op bezoek bij sc Heerenveen tegen de tweede Eredivisie-nederlaag van het seizoen aangelopen. Het elftal van Peter Bosz, dat midweeks in de Champions League al onderuit ging tegen Brest, kwam matig voor de dag in het Abe Lenstra Stadion. Invaller profiteerde een kwartier voor tijd van een fout van en schoot de 1-0 eindstand in het voordeel van de ploeg van Robin van Persie op het bord.

De koploper van de Eredivisie kwam vanavond op bezoek bij het SC Heerenveen van Robin van Persie. Heerenveen boekte vorige week bij Willem II zijn eerste uitoverwinning en is in het eigen Abe Lenstra-stadion nog ongeslagen dit seizoen. PSV vernederde vorige week FC Twente met 6-1, maar stelde teleur in de Champions League tegen Stade Brest. Vorig seizoen werd het maar liefst 0-8 en nam PSV een voorschot op het kampioenschap. Zaterdagavond verliep het echter een stuk stroever voor de Eindhovenaren. Ze kwamen niet onder de druk van Heerenveen uit en wisten geen enkele kans te creëren in de eerste helft. Het was ook niet het geval dat Heerenveen de kansen aaneenreeg wat een behoorlijk saaie eerste helft opleverden. De ploeg van Van Persie leek wel even op voorsprong te komen toen Dimitris Rallis PSV-doelman Walter Benitez passeerde. Er ging al snel een streep door de treffer heen want de Griek stond een meter buitenspel.

Bosz was de gehele eerste helft overduidelijk geïrriteerd over het slappe optreden van zijn ploeg. De oefenmeester greep in de rust in en bracht Noa Lang binnen de lijnen voor de tweede helft ten koste van Ismail Saibari. Het spel werd er echter niet beter door. De ene na de andere bal werd zomaar over de zijlijn of achterlijn gespeeld door de landskampioen en Heerenveen begon steeds meer kansen te krijgen. De grootste was voor Rallis, die na een slordigheid van PSV op Benitez af kon, maar hij de Argentijnse goalie had een antwoord in huis op de poging van Rallis. Na ruim een uur voetballen kreeg PSV zijn eerste kansen. Malik Tillman schoof de bal net naast en Ryan Flamingo stuitte tweemaal op Mickey van der Hart, maar die had prachtige reddingen in huis.

Diezelfde Flamingo leidde naar 70 minuten de openingstreffer in voor Heerenveen. Hij gaf de bal zomaar aan de ingevallen Ion Nicolaescu die recht op Benitez af kon. De Moldaviër bleef koel en schoot raak in de korte hoek. Peter Bosz bracht Jerdy Schouten, Ricardo Pepi en Hirving Lozano nog binnen de lijnen, maar zij wisten het tij niet meer te keren. PSV werd niet meer gevaarlijk en Heerenveen bleef eenvoudig overeind in de slotfase.

Zo blijft Heerenveen ongeslagen in eigen huis en stijgt het voorlopig naar de tiende plaats op de ranglijst. PSV verliest drie punten en Feyenoord kan dus inlopen, mochten de Rotterdammers later op de avond winnen van Heracles Almelo. PSV blijft voorlopig nog bovenaan staan, maar dat het momenteel in een vormdip verkeert, lijkt als een paal boven water te staan.

Ion Nicolaescu zet sc Heerenveen terecht op voorsprong na fout van Ryan Flamingo🫣#heepsv — ESPN NL (@ESPNnl) December 14, 2024

