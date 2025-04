Hugo Borst pakt collega live op tv aan: 'Ach gossie... oelewapper'

Hugo Borst vindt dat Milan van Dongen zich aanstelde in de aanloop naar de competitiewedstrijd FC Groningen - PSV van zaterdagavond. Van Dongen klaagde over de kou, al kreeg hij daar na afloop wel gelijk in van trainer Peter Bosz van PSV.

"Het is koud, echt steenkoud", zei Van Dongen voorafgaand aan de wedstrijd die PSV uiteindelijk met 1-3 won. "We staan hier in de schaduw. Heerlijk in het zonnetje naar Groningen gereden, maar hier is het echt steenkoud. Maar ik wil niet klagen, want we hopen op een Zuid-Amerikaans sfeertje. Uitverkocht is het in ieder geval wel."

In de studio van ESPN reageerde Borst door te zeggen dat hij de vader van Van Dongen nog heeft gekend: oud-journalist Jan Stekelenburg, die in 2023 overleed. “Nou, je vader had je over de knie gelegd. Ach gossie... hij gaat naar Groningen en heeft het gelijk koud. Doe dan potverdorie een goede jas aan! Oelewapper!”

Van Dongen kon Borst alleen maar gelijk geven. “Mijn vader heeft geen graf, maar anders zou hij zich omdraaien. Die zou mij nu ook meteen een appje sturen van: 'Loop niet zo te zeiken.”

Bosz baalt ook van de kou

Toch kan Bosz zich vinden in de klacht van Van Dongen over de temperatuur. Na de wedstrijd kreeg de PSV-trainer van Van Dongen de vraag of hij warm werd van het spel van PSV. “Ja, maar desondanks heb ik het heel koud gehad, moet ik eerlijk zeggen. Kouder dan verwacht.” Van Dongen zegt lachend: “Voor Hugo: het was echt koud vandaag, hè?” Bosz knikt: “Het was hartstikke koud. Klaag er maar lekker op los, want dat is wel hoe het was.”

