Memphis met fraaie assist en treffer belangrijk bij eerste competitiezege Corinthians

heeft in de nacht van zaterdag op zondag wederom een glansrol vertolkt bij Corinthians. De Oranje-international was in de 3-0 overwinning op Vasco da Gama trefzeker en gaf een heerlijke assist.

Corinthians opende de competitie vorige week met een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Bahia. Het tweede duel wist Corinthians wel te winnen, met daarbij een belangrijke rol voor Memphis. De thuisploeg kwam al na twaalf minuten op voorsprong via spits Yuri Alberto. Memphis kreeg een hoge bal van de zijkant en legde deze vervolgens met zijn borst panklaar voor de Braziliaan: 1-0.

LEES OOK: Memphis Depay ontketent massale rel met provocerende actie in finale

Een kwartier later waren de rollen omgedraaid. Alberto zag Memphis diepgaan en speelde hem op de rand van de zestien aan. De directe tegenstander gleed weg, waarna de weg richting het doel openlag. Oog in oog met Vasco da Gama-doelman Léo Jardim bleef de voormalig spits van onder meer PSV en Manchester United koeltjes en wipte hij de bal de bal langs de doelman: 2-0. Het was voor Memphis alweer zijn tiende treffer in dienst van Vasca de Gama.

LEES OOK: Lijst topscorers aller tijden Oranje: hoeveel doelpunten heeft Depay nog nodig?

Memphis ziet treffer afgekeurd worden

Lange tijd bleef het 2-0 in de Neo Química Arena, mede door het feit dat er twee treffers werden afgekeurd. Een van deze afgekeurde doelpunten was van Memphis. In de blessuretijd werd het alsnog 3-0 voor Corinthians. Ook bij deze treffer vertolkte Memphis een rol. Jardim kon een inzet van de 31-jarige Nederlander niet goed keren, waarna João Victor een eigen doelpunt maakte. Komend weekend wachten Memphis en Corinthians een uitduel met Palmeiras.

Memphis met een heerlijke assist voor Corinthians vannacht 🅰️✨



pic.twitter.com/9ZVyGpYJYl — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2025 Memphis met doelpunt nummer 🔟 voor Corinthians 👉🦁👈



pic.twitter.com/NrDofc6vT5 — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2025

