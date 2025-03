Memphis Depay ontketent massale rel met provocerende actie in finale

heeft zijn eerste prijs te pakken bij Corinthians. Donderdagnacht werd Palmeiras verslagen in de finale van het staatskampioenschap (Campeonato Paulista): een 0-0 gelijkspel was voldoende na de 0-1 zege van eerder deze maand. Depay vestigde de aandacht op zich met een opmerkelijke actie bij de cornervlag.

Depay besloot op de bal te gaan staan om zo wat tijd te rekken. Die actie werd hem niet in dank afgenomen door zijn tegenstanders. Er ontstond een enorm conflict waar zo'n beetje alle spelers én wisselspelers bij betrokken waren. Volgens oud-voetballer Felipe Melo, die een verleden heeft bij Palmeiras, wilde Depay 'een rel uitlokken'.

Het massale duw- en trekwerk bij het opstootje zorgde voor een lange onderbreking. Het was ook zeker niet de enige keer dat de gemoederen hoog opliepen. In de gehele wedstrijd werden liefst dertien gele en drie rode kaarten uitgedeeld.

'Memphis is een provocateur'

Door de Braziliaanse krant O Globo wordt Depay 'een provocateur' genoemd, maar zelf wil hij het vooral hebben over de sportieve prestatie. "Ik ben heel trots op dit team. Wij verdienen het om deze titel te winnen. We hebben er hard voor gewerkt, iedereen, het team, de spelers die minder speelden en de spelers die meer speelden. Het is ook een titel voor de fans. Ze hebben lang gewacht en ik ben blij voor ze. We moeten deze titel aan hen opdragen", zei Depay bij TV Record.

"Memphis Depay"



Porque se paró arriba de la pelota en el partido de Corinthians ante Palmeiras en la final del Paulista. Le chupaba un huevo absolutamente todo, le pasó toda la pija por la cara al rival, los pelotudea el neerlandés hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/456uvWpuJ6 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 28, 2025

