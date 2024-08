James Rodríguez (33) keert bijna vier jaar na vertrek bij Real terug in Spanje

LaLiga is een mooie voetballer rijker: James Rodríguez keert per direct terug op de Spaanse velden. De aanvallende middenvelder uit Colombia vertrok bijna vier jaar geleden bij Real Madrid en na omzwervingen bij onder meer Everton, Olympiakos en São Paulo mag hij zich vanaf heden speler noemen van Rayo Vallecano. Hij tekent een contract voor één seizoen.

Wie James zegt, denkt vanzelfsprekend meteen terug aan het Wereldkampioenschap van 2014 in Brazilië. Colombia was een van de revelaties op het wereldtoernooi en bereikte aan de hand van James, die schitterend scoorde tegen onder meer Japan en Uruguay, de kwartfinales. Daarin bleek het thuisland Brazilië net iets sterker. Voor James ging na het WK een volgende droom in vervulling. Real Madrid betaalde liefst 75 miljoen euro aan AS Monaco, dat hem drie jaar eerder voor 45 miljoen euro had overgenomen van FC Porto, om hem naar Spanje te halen.

Maar James kon de hoge verwachtingen in Spanje niet echt waarmaken. In zijn eerste seizoen kwam hij nog wel tot zeventien doelpunten en achttien assists, maar in het daaropvolgende seizoen stokte de teller mede door blessureleed bij acht doelpunten en tien assists. In het seizoen 2016/17 kende hij nog wel een opleving, maar in de écht belangrijke wedstrijden in de Champions League viel hij al buiten de boot. James vertrok in de zomer van 2017 voor twee jaar op huurbasis naar Bayern München. Daar toonde hij bij vlagen zijn klasse en werd hij tweemaal kampioen van Duitsland (67 wedstrijden, 15 doelpunten en 20 assists). Everton nam hem vervolgens transfervrij over van Real Madrid, alvorens James zijn geluk buiten Europa ging beproeven bij Al-Rayyan SC in Qatar.

James keerde bij Olympiakos terug op de Europese velden, maar tekende vorig jaar zomer bij het Braziliaanse São Paulo. Na één jaar in Zuid-Amerika te hebben gevoetbald is hij weer terug op het Europese continent. Rayo Vallecano heeft zijn komst maandagmiddag officieel aangekondigd. James tekent een contract voor één seizoen bij de nummer zeventien van vorig seizoen in Spanje. Rayo is de nieuwe jaargang met een overwinning op Real Sociedad en een gelijkspel bij Getafe uitstekend begonnen. James speelde eerder deze zomer nog een geweldige Copa América. Met een doelpunt en liefst zes assists had hij een groot aandeel in de finaleplaats van Colombia. Argentinië ging er echter met de eindzege vandoor.

