Nieuwe optie voor Memphis: 'Vertrek Ajax-flop kan komst Oranje-spits inluiden'

is op de radar verschenen van Sevilla, zo meldt Relevo vrijdagavond. De Oranje-international is clubloos sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid en zou bij de vijfvoudig winnaar van de Europa League in beeld komen als de bij Ajax geflopte nog een transfer gaat maken.

Ajax haalde Ocampos in de zomer van 2022 op huurbasis naar Amsterdam. De Argentijn liet de Johan Cruijff ArenA na 114 speelminuten, verdeeld over zes wedstrijden, in de winterstop echter alweer achter zich. Sindsdien komt hij weer uit voor Sevilla, dat de buitenspeler deze zomer mogelijk nog van de hand gaat doen. Het Mexicaanse CF Monterrey is volgens Relevo in de markt voor de twaalfvoudig Argentijns international, maar het laatste bod zou nog niet in de buurt komen van het bedrag dat Sevilla voor Ocampos wenst te ontvangen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mossou weet waarom Memphis nog geen nieuwe club heeft: 'Ik kan dat niet los van elkaar zien'

Hoewel de markt in Spanje vandaag (vrijdag) sluit, is er geen haast geboden bij de mogelijke transfer van Ocampos. In Mexico mogen clubs namelijk nog tot 14 september spelers aantrekken. Mocht het tegen de deadline tot een deal komen, dan is er bovendien voor Memphis geen man overboord. Transfervrije spelers mogen immers ook ná de zomerse transferwindow nog worden ingeschreven. Bovendien is Sevilla, nadat het afgelopen seizoen teleurstellend als veertiende eindigde in LaLiga, niet actief in Europa.

LEES OOK: Selectie Oranje: Ronald Koeman komt met zeer pijnlijk signaal richting Justin Bijlow

Overigens voorziet Relevo dat het nog een hele kluif wordt voor Sevilla om Memphis aan te trekken. De Nederlandse aanvaller heeft inmiddels meerdere aanbiedingen ontvangen, zo weet het medium. Memphis werd eerder deze zomer gelinkt aan een terugkeer in Frankrijk, waar hij eerder furore maakte in het shirt van Olympique Lyonnais en nu in de belangstelling van OGC Nice zou staan. Eerder deze week werd duidelijk dat Rayo Vallecano ook voor de aanvaller in de markt is. Ook zou Memphis zijn financiële eisen naar beneden moeten bijstellen mocht hij daadwerkelijk bij Sevilla willen tekenen. De Andalusiërs zouden denken aan een kortlopend contract met een optie voor een verlenging.

Volg hier LIVE de laatste ontwikkelingen op de transfermarkt

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV ziet flop van seizoen 2023/24 transfer van 14 miljoen euro maken

Een speler die niet wist te slagen bij PSV, maakt toch nog een fraaie transfer.