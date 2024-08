Memphis Depay kan met 'flinke financiële inspanning' terugkeren in bekende competitie

is op de radar verschenen bij OGC Nice, zo melden L'Équipe en Foot Mercato in Frankrijk. De dertigjarige aanvaller zit nog altijd zonder club nadat zijn contract werd ontbonden bij Atlético Madrid. De kans op een transfer naar Nice lijkt niet al te groot, want er is een flinke financiële inspanning voor nodig.

Recentelijk sloeg Depay een aanbieding uit de Verenigde Staten af en ook een terugkeer bij PSV is voorlopig niet aan de orde. De 98-voudig international van Oranje wil op het hoogste niveau acteren en geniet volgens Voetbal International interesse uit diverse grote competities. AS Roma, FC Porto en een niet nader genoemde club uit de Premier League zouden Depay willen contracten.

Depay, die eerder al bij Olympique Lyonnais speelde in Frankrijk, blijkt nu ook op het verlanglijstje te staan van Nice. Die club is naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen en is door het beperkte budget uitgekomen bij spelers zonder club. "Er zal een grote financiële inspanning geleverd moeten worden om Depay te kunnen verwelkomen", schrijft Foot Mercato. Het gaat dan om het salaris van Depay. L'Équipe voegt toe dat behalve Depay ook de transfervrije Wissam Ben Yedder in beeld is bij Nice.

Na avonturen bij PSV, Manchester United, Olympique Lyon en Barcelona streek Depay in januari bij Atlético neer. Hier kwam hij vorig seizoen door blessureleed 'slechts' 31 duels in actie, waarin hij goed was voor 9 goals en 2 assists. De Spaanse topclub besloot daarna om Depay transfervrij te laten vertrekken, waarna hij er nog niet in slaagde om een nieuwe werkgever te vinden.