‘Madrileense club gaat voor nieuwe stunttransfer: Spanjaarden maken ruimte voor Memphis Depay’

Rayo Vallecano wil in navolging van James Rodríguez ook verleiden voor een transfer, meldt het Spaanse Relevo. Volgens het medium is voorzitter Martín Presa op dreef en niet tevreden met alleen het aantrekken van de 33-jarige Colombiaan. Rayo Vallecano heeft wel concurrentie van het Braziliaanse Flamengo.

Als het aan voorzitter Presa ligt maakt Depay net als Rodríguez de overstap naar Rayo Vallecano. Relevo omschrijft de missie van Presa zelfs als ‘een nieuwe bom’. De dertigjarige Nederlander is na zijn vertrek bij Atlético Madrid nog altijd clubloos, waardoor hij transfervrij ingelijfd kan worden door de huidige nummer acht van LaLiga.

De komst van Depay naar Rayo Vallecano heeft nog wel flink wat voeten in de aarde. Zo zal de club eerst financieel ruimte moeten maken voor de komst van de 98-voudig Oranje-international. Spits Raul de Tomas zou het veld moeten ruimen voor Depay. De spits raakte begin dit seizoen geblesseerd en is op zoek naar en club in het Midden-Oosten. Daarnaast is ook Flamengo geïnteresseerd in de diensten van Depay. Het spreekt mogelijk in het voordeel van Rayo Vallecano dat Depay het erg naar zijn had in Madrid, iets wat ook voor Rodríguez gold.

Toch lonkt mogelijk ook een terugkeer naar de Ligue 1 voor de aanvaller. Afgelopen weekend werd de oud-PSV’er gelinkt aan OGC Nice. Al is die transfer hoogst onwaarschijnlijk, aangezien de Franse club daar een flinke financiële inspanning voor moet doen. Eerder werd Depay ook in verband gebracht met onder meer AS Roma, FC Porto en een niet nader genoemde club uit de Premier League.

Doordat Depay momenteel nog clubloos is, heeft bondscoach Ronald Koeman de spits niet opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Voor een terugkeer bij de nationale ploeg is de aanvaller er alles aan gelegen om snel een club te vinden. Oranje neemt het begin september in de Nations League op tegen Bosnië en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september).

