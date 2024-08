Mossou weet waarom Memphis nog geen nieuwe club heeft: 'Ik kan dat niet los van elkaar zien'

Sjoerd Mossou denkt te weten waarom na zijn vertrek bij Atlético Madrid nog altijd geen nieuwe club heeft gevonden. In de AD Voetbalpodcast spreekt de journalist het vermoeden uit dat zijn vertrek bij makelaarskantoor SEG daar weleens veel, zo niet alles, mee te maken zou kunnen hebben.

De belangen van de 30-jarige Memphis werden zo'n tien jaar lang behartigd door Kees Ploegsma junior, die hem namens de Sport Entertainment Group (SEG) bijstond, zo vertelt Mossou. De international verbrak een aantal jaar geleden echter de samenwerking - volgens Mossou kan dat niet los worden gezien van het conflict dat Oranje-collega Stefan de Vrij uitvocht met het makelaarskantoor. Sindsdien wordt de aanvaller bijgestaan door het bedrijf CRESTA. "Dat zijn juridisch adviseurs. Ze begeleiden wel wat spelers, onder andere Romelu Lukaku, maar het is niet per se een uitgesproken agentschap zoals SEG of Jorge Mendes dat is", legt Mossou uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen verbaasd na zien beelden Memphis: 'Klop gewoon bij PSV aan'

Juist dat is de reden dat nog altijd niet bekend is waar Memphis komend seizoen zal spelen, zo vermoedt de journalist. "Wat er wel een beetje aan de hand is, de laatste jaren, is dat in het top van het voetbal die agentschappen wel heel bepalend zijn geworden. Vroeger kon je je eigen zaakwaarnemer zijn als speler, zeker in de middenklasse. Dan nam je je vader erbij en een advocaat en werd het ook wel geregeld. Maar als jouw agent of jouw zaakwaarnemer niet het netwerk heeft om in de hoogste laag van Europa zaken te doen, dan is dat echt moeilijker geworden. Ik kan dat niet helemaal los van elkaar zien, eerlijk gezegd. En daar zullen ze bij CRESTA misschien wel boos om worden, maar ik kan me niet voorstellen dat als Memphis bij een volwaardig zaakwaarnemerskantoor had gezeten, dat hij eind augustus nog transfervrij zou zijn geweest", aldus Mossou.

LEES OOK: Opvolger Memphis als eerste spits Oranje dient zich aan: 'Koeman zat vrijdag juichend voor de tv'

Vanuit Frankrijk sijpelen geruchten door dat Memphis mogelijk terug gaat keren in de Ligue 1, waar hij eerder succesvolle jaren beleefde bij Olympique Lyonnais. OGC Nice zou de aanvaller, die vanwege zijn clubloze status geen deel uitmaakt van de voorselectie van Ronald Koeman voor de komende interlandperiode, graag zien komen. Hoewel Memphis via sociale media geregeld deelt hoe hij voor zichzelf aan het trainen is, zal die club hem volgens Mossou niet direct kunnen inzetten zodra er een handtekening is gezet. "Hij zorgt hartstikke goed voor zijn lichaam, we hoeven echt niet te twijfelen aan zijn arbeid en werkethos. Maar als je in het moderne voetbal moet aansluiten bij een groep, dan ben je nog weken en weken verder voordat je weer wedstrijdfit bent. Dus stel dat hij deze week nog een club zou vinden, dan speelt hij pas ergens begin oktober. Op zijn vroegst", aldus Mossou.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot krijgt Sky Sports-tafel keihard aan het lachen met eerste zin in interview

Liverpool-trainer Arne Slot maakt zich nu al populair bij de tv-analisten in Engeland.