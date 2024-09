AZ begint Europa League met zwaarbevochten overwinning

AZ is de nieuwe Europese campagne begonnen met een overwinning op het Zweedse IF Elfsborg. In het AFAS Stadion wonnen de Alkmaarders hun honderdste Europese thuiswedstrijd met 3-2, dankzij twee doelpunten van Ruben van Bommel en een strafschop van Troy Parrott. Elfsborg werd gezien als een van de zwakkere broeders, waardoor AZ moest winnen om serieus kans te maken op de volgende ronde. In de rest van de competitiefase wachten namelijk aanzienlijk sterkere tegenstanders, zoals Athletic Club, Tottenham Hotspur, Galatasaray en AS Roma.

De startende elf van AZ was identiek aan de basisformatie van de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle afgelopen weekend. Dat betekende opnieuw een basisplaats voor de uitstekend in vorm verkerende Sadiq, die dit seizoen al vier keer heeft gescoord. Bij IF Elfsborg gaf de 32-jarige trainer Oscar Hiljemark, voormalig PSV’er, Zeneli een basisplaats en hield hij Kaib op de bank. Beide spelers speelden eerder enkele seizoenen voor SC Heerenveen. Bovendien droeg voormalig Willem II’er Holmén de aanvoerdersband bij de Zweden.

Artikel gaat verder onder video

IF Elfsborg speelde voor het eerst in tien jaar weer Europees voetbal en AZ was in eigen huis dan ook de favoriet. Na een dominante start waarin de ploeg van Martens enkele keren gevaar stichtte, zwijnde het toen aan een onverwachte tegentreffer millimeters buitenspel van Zeneli voorafging. Deze afgekeurde goal leek een kantelpunt, want AZ was geen schim meer van de swingende ploeg uit de openingsfase. De Alkmaarders hadden het moeilijk en zagen Ouma halverwege de eerste helft de nummer zes van Zweden alsnog op voorsprong zetten. AZ leek met een 0-1 achterstand de rust in te gaan, maar na een schot van Clasie op de lat, profiteerde Van Bommel in de slotminuten van een enorme keepersblunder. Doelman Pettersson liet een ogenschijnlijk makkelijke vangbal los, waarna de Alkmaarse buitenspeler het cadeautje gretig uitpakte.

Direct na rust was Van Bommel er eveneens als de kippen bij om een rebound te prolongeren tot treffer. Toch kwam IF Elfsborg razendsnel op gelijke hoogte door een blunder van AZ-doelman Owusu-Oduro, die een eenvoudig schot van Hedlund niet wist te keren. Na de openingstreffer was AZ even van slag, maar na de tweede tegentreffer herpakten de Alkmaarders zich snel. Dit leidde bijna tot de 3-2 via Van Bommel na een vlijmscherpe counter, maar de bevrijdende treffer kwam uiteindelijk van de voet van Parrott. De Ierse aanvaller scoorde vanaf de strafschopstip, nadat invaller Addai een penalty had versierd. Dankzij deze noodzakelijke overwinning heeft AZ zich wat lucht verschaft en kan het zich in het vervolg tegen een sterkere tegenstander een misstap permitteren. Over acht dagen volgt de volgende Europese wedstrijd voor de ploeg van Martens tegen het Spaanse Athletic Club.

