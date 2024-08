Vink tempert euforie van Borst: ‘De vergelijking met Ziyech mogen we niet eens maken’

Hugo Borst en Marciano Vink verschillen na afloop van AZ – NEC (1-0) van mening over matchwinner . Borst adviseert de aanvaller middenvelder van AZ ver weg te blijven van het krachthonk, terwijl Vink stelt dat als Mijnans op enig moment een stap hogerop wil maken het onvermijdelijk is dat hij zijn fysiek moet verbeteren.

Presentator Jan Joost van Gangelen stipt in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN aan dat Mijnans afwijkt van het stereotype voetballer vandaag te dag, dat door hem wordt omschreven als ‘fit, breed, groot en sterk’. “Nou, soms is het wel handig om daarvan weg te blijven”, reageert Borst. “In zijn geval vind ik dat handig, ja. Waarom? Omdat hij genoeg presteert. Ik geloof niet dat hij dat als je hem oppompt, hij daar beter van wordt.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: AZ na twee speelronden nog altijd foutloos: rake vrije trap voldoende voor zege op N.E.C.

“Als AZ zijn plafond is, dan is dit prima. Maar als hij stappen wil gaan maken en naar de middenmoot of subtop in het buitenland wil, dan zal er fysiek echt wel wat bij moeten”, reageert Vink. Van Gangelen trekt vervolgens de vergelijking met Hakim Ziyech: “Het is misschien een hele gekke vergelijking, maar goed…”, stelt de presentator.

Borst reageert enthousiast en instemmend, maar Vink wil niets weten van de vergelijking tussen Mijnans en de Marokkaanse rechtsbuiten van Galatasaray en voorheen onder meer Ajax. “Ziyech is wel echt van de buitencategorie”, reageert Vink. “Ziyech speelt ook een beetje aan de zijkant. Mijnans is echt een nummer tien. Ik denk ook dat dat zijn beste plek is. Er wordt veel gevraagd in het buitenland. En Ziyech is daarin wel ver. En vergis je niet: Ziyech is ook wel pezig en tanig. Die vergelijking mogen we niet eens maken.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax stuurt aan op vertrek: ‘Hij móét eigenlijk weg’

Een basisspeler van Ajax 'moet eigenlijk weg', stelt ESPN-verslaggever Cristian Willaert.