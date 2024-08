AZ na twee speelronden nog altijd foutloos: rake vrije trap voldoende voor zege op N.E.C.

AZ is na twee speelronden in de Eredivisie nog altijd zonder puntverlies. De Alkmaarders hadden zaterdagavond aan een rake vrije trap van genoeg om af te rekenen met N.E.C., de revelatie van vorig seizoen die nu nog minimaal een week moet wachten op het eerste punt van het nieuwe seizoen.

Ten opzichte van de 0-1 zege die AZ op de eerste speeldag boekte op bezoek bij Almere City, kon trainer Maarten Martens niet beschikken over de geschorste Maxim Dekker. Alexandre Penetra was zijn vervanger. Daarnaast kampt doelman Jeroen Zoet met een blessure, waardoor Rome-Jayden Owusu-Odoru aan de aftrap mocht verschijnen. N.E.C. ging vorige week in eigen huis onderuit tegen FC Twente (1-2), maar trainer Rogier Meijer besloot dezelfde elf namen het veld in te sturen in Alkmaar.

De toeschouwers kregen een spannende, maar niet hoogstaande eerste helft voorgeschoteld, maar het thuispubliek had wel tweemaal wat te juichen. De eerste keer was na een kwartier, toen (voormalig AZ-speler) Mees Hoedemakers een overtreding vlak buiten zijn eigen zestien beging. Mijnans zette zich achter de bal en verschalkte N.E.C.-doelman Robin Roefs met een lage inzet in de verre hoek, die na een lastige stuit binnenvloog: 1-0.

Een klein kwartier later leek Mijnans alweer te kunnen juichen. De oud-speler van Sparta trof opnieuw doel, nu uit een rebound nadat spits Troy Parrott de lat boven Roefs geteisterd had, waarbij moet worden aangetekend dat de N.E.C.-keeper het kiezelharde schot nog knap van richting wist te veranderen. De arbitrage gooide deze keer echter roet in het eten: uit de beelden bleek dat Mijnans nipt buitenspel stond op het moment dat de Ierse spits schoot, waardoor er een streep door de treffer ging.

Kort na rust kreeg Parrott opnieuw een prima mogelijkheid, maar deze keer bracht Roefs redding op zijn harde schot in de korte hoek. Aan de andere kant hoopte N.E.C. de gelijkmaker te kunnen forceren, en twintig minuten na rust kwam die er bijna toen Penetra een lange bal van achteruit verkeerd inschatte en Rober González een vrije doortocht richting Owusu-Oduro bood. De doelman wist het lage schot van de Spanjaard echter met zijn voeten te keren.

AZ kwam in het vervolg nog het dichtst bij de tweede treffer van de avond. Peer Koopmeiners beproefde een kwartier voor tijd zijn geluk van afstand, maar zijn schot van buiten de zestien spatte op de paal naast Roefs uiteen. Kort voor tijd was er nog even schrik om AZ-invaller Kristijan Belic en N.E.C.-back Bart van Rooij, die vlak voor tijd met de hoofden op elkaar knalden. Beide spelers hielden daar een hevig bloedende wond aan over en moesten daardoor gewisseld worden.

Aan de uitslag veranderde echter helemaal niets meer, waardoor AZ ook na twee wedstrijden nog zonder puntverlies is. N.E.C., een van de verrassingen van vorig seizoen, wacht aan de andere kant nog steeds op het eerste puntje. Volgende week zondag wacht voor AZ het traditioneel lastige uitduel bij promovendus FC Groningen. N.E.C. krijgt een dag eerder bezoek van PEC Zwolle.

