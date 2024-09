Plots een knallende discussie in Dit Was Het Weekend: 'Je kunt toch gewoon ja of nee zeggen!'

Jan Joost van Gangelen, Marciano Vink en Kenneth Perez konden het zondagavond in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN niet eens worden over de vraag of de overwinning van FC Utrecht op AZ ‘gestolen’ was. Vink was van mening dat Van Gangelen de analisten een bepaalde richting op wilde duwen, terwijl Perez zich vooral verbaasde over wat de presentator zei na de komma.

FC Utrecht boekte zondagavond een zeer knappe 2-1 zege op AZ. De Alkmaarders waren eerder deze week in de eerste speelronde van de Europa League nog te sterk voor Elfsborg en bleven in de eerste zes wedstrijden in de Eredivisie ongeslagen. Ze openden tegen FC Utrecht al vroeg de score, maar de bezoekers herpakten zich uitstekend, kwamen niet lang na de achterstand langszij en namen in de tweede helft zelfs de leiding. In het restant van de wedstrijd kregen zowel AZ als FC Utrecht grote kansen, maar de bal ging er niet meer in. Daardoor zegevierden de Domstedelingen uiteindelijk en zijn zij de nieuwe nummer twee van de Eredivisie.

Dit Was Het Weekend opende met de ‘kraker’ in Alkmaar en nadat het optreden van de AZ-doelman was besproken, wilde Van Gangelen weten of de overwinning van FC Utrecht ‘gestolen’ was. “Want Clasie kreeg ook nog wel een dikke kans”, zo zei de presentator, die daarmee doelde op een afstandsschot van Jordy Clasie dat rakelings langs de paal ging. Vink verbaasde vervolgens door te zeggen dat hij een overwinning ‘nooit’ gestolen vindt. “We hebben de wedstrijd gezien. Ik vind dat het strijdplan van FC Utrecht…”, zei de voormalige profvoetballer van onder meer Ajax, alvorens onderbroken te worden door Perez.

De Deen verbaasde zich nogal om het feit dat Van Gangelen het schot van Clasie van enkele tientallen meters aanhaalde om te suggereren dat FC Utrecht onverdiend heeft gewonnen. “Jij zegt dat Utrecht hier de overwinning heeft gestolen omdat Clasie hier schiet van dertig meter?”, zo stelde de Deense analist zijn collega de vraag. Maar dat bedoelde Van Gangelen niet, zo beweerde hij zelf. “Neehee, mijn vraag is gewoon in algemene zin als je de schotenverhouding bekijkt”, zo klonk het. Vink gaf vervolgens aan dat er wel vaker wedstrijden zijn waarin de ploeg met minder schoten aan het langste eind trekt. “Jaahaa, dat weet ik, maar mijn vraag was gewoon of het een gestolen overwinning is. Dan kun je toch wel ja of nee zeggen!”, zo klonk Van Gangelen duidelijk gefrustreerd.

“Maar je neigt wel naar ja, ‘want Clasie heeft ook nog een hele grote kans’”, zo reageerde Perez weer cynisch. De oud-speler van onder meer AZ, PSV en Ajax vindt uiteindelijk niet dat FC Utrecht onverdiend heeft gewonnen. Perez wijst op de grote kans voor Victor Jensen bij een 1-2 tussenstand. “Die kreeg hij nog eerder dan Wolfe (die in de slotfase tweemaal tegen de lat kopte, red.). Dan had het 3-1 gestaan, dus nee: ik vind het niet gestolen.”

