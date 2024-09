FC Utrecht wint in knotsgek duel van AZ en klimt naar tweede plaats

FC Utrecht heeft voor een enorme verrassing gezorgd in de zevende speelronde van de Eredivisie. De mannen van trainer Ron Jans wonnen op zondagavond van AZ, in het AFAS Stadion nota bene. Na een knotsgek duel staat FC Utrecht op de tweede plaats, boven AZ, dat naar de derde plek zakt.

AZ leek voorafgaand aan het duel met Utrecht de voornaamste concurrent van PSV te zijn in dit Eredivisie-seizoen. Terwijl de Eindhovenaren nog nul verliespunten hebben verzameld dit seizoen, speelde AZ al één keer gelijk. In de Euroborg in Groningen kwamen de Alkmaarders niet verder dan een 0-0 tegen de noorderlingen. In het AFAS Stadion in Noord-Holland ging het tegen Utrecht ook niet al te makkelijk voor de nummer twee in de Eredivisie. Sterker nog, FC Utrecht klimt over AZ heen op de ranglijst.

Voorafgaand aan het duel werd Dani de Wit nog bedankt voor zijn werkzaamheden binnen de club. De middenvelder van VfL Bochum maakte afgelopen seizoen al geen geheim van zijn wil om te vertrekken bij de Alkmaarders, en zodoende voetbalt de man uit Hoorn nu voor Bochum, waar hij voor scoorde in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. De 26-jarige voetballer nam het touw in handen voor de fanatieke aanhang en startte het nummer ‘In de Hout begon de liefde’ in.

De thuisploeg van het zondagavondduel ging de wedstrijd voortvarend van start. In de eerste twintig minuten had het Utrecht van Ron Jans eigenlijk helemaal niks te vertellen. Troy Parrott, Ruben van Bommel en Jordy Clasie kregen zo hun kansen op de openingsgoal. De 1-0, die in de 24ste minuut viel, kwam op naam van Parrott, die simpel kon binnentikken na een miscommunicatie achterin bij de Domstedelingen.

Een kleine tien minuten later kon het uitvak juichen in Alkmaar. Yoann Cathline kon na een snelle aanval de bal knap binnen knallen, vanaf een metertje of twintig afstand. Na de gelijkmaker van de Franse buitenspeler kregen de mannen van Maerten Martens nog wat kleine kansjes, maar tot scoren kwamen ze niet. De 22 gladiatoren gingen met een stand van 1-1 aan de thee.

Spectaculaire tweede helft

Utrecht liet meteen van zich horen in het eerste kwartier van de tweede helft. El Karouani stoomde op via de linkerkant van het veld, waarna Paxten Aaronson de bal binnenschoot. Zo stond het, enorm tegen de verhoudingen in, opeens 1-2 voor de bezoekers uit het midden van het land. Weinig kansen maar toch een flink rendement voor Utrecht. Hoe anders was dat dan de slotfase van het duel.

Van Bommel kon de bal tot twee keer toe op de slof nemen, maar hij schoot de bal keihard de tribune in. Vervolgens kreeg Utrecht twee megakansen op de 1-3, maar tot twee keer toe kwam de bal op het aluminium. Even later was het de beurt aan Sven Mijnans, die ook twee kansen kreeg, maar ook hier ging de bal niet langs de keeper. Daar waar Victor Jensen tot twee keer toe de bal op de lat kopte, deed Müller Wolfe dat in de 83ste minuut op exact dezelfde wijze. Het was een knotsgek duel. Parrott scoorde in de 92ste minuut nog, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Zo trok Utrecht aan het langste eind, en won het met 1-2 van en bij AZ.