Hancko onthult wat hij voor Man City - Feyenoord opschreef: 'Ik zei ook tegen Thomas Beelen...'

onthult voor de camera's van de NOS dat hij voorafgaand aan het uitduel van Feyenoord bij Manchester City voor zichzelf al had opgeschreven dat hij zou gaan scoren. Vlak voor tijd kreeg de Slowaak gelijk: uit een voorzet van kopte Hancko de 3-3 tegen de touwen waarmee Feyenoord een meer dan sensationele comeback voltooide.

Manchester City had voorafgaand aan het bezoek van Feyenoord liefst vijf wedstrijden op rij verloren en verkeert dus in een regelrechte crisis. Toch leek het elftal van Pep Guardiola dinsdagavond lange tijd op weg om eindelijk weer eens een zege te gaan boeken: Feyenoord kwam vlak voor rust door een ongelukkige strafschop, benut door Erling Haaland, op achterstand. Vlak na de thee verdubbelde Ilkay Gündogan de voorsprong en maakte Haaland zijn tweede, waardoor er met een 3-0 tussenstand, die standhield tot minuut 75, geen vuiltje aan de lucht leek voor de Citizens.

LEES OOK: Hancko deze zomer platgebeld door Atlético-trainer Simeone

Artikel gaat verder onder video

Hancko zegt dat hij na de derde treffer van City het gevoel kreeg dat de tegenstander 'een beetje lui' werd. Feyenoord bleef daarentegen geloof houden in een resultaat. De verdediger maakt specifiek de aanvallers van de Rotterdammers een groot compliment: "Natuurlijk hebben we een beetje geluk gehad, maar de jongens bleven pushen, vooral de jongens voorin. Het is ongelooflijk hoe hard die jongens gewerkt hebben. Igor Paixão, Anis Hadj Moussa en Julián Carranza hebben de hele wedstrijd geleden, en Santiago Giménez ook toen hij erin kwam. Big up for these guys", aldus Hancko.

LEES OOK: Van Hooijdonk kraakt Manchester City: ‘Het werd een beetje spielerei, arrogant’

Het harde werk bleek dus niet voor niets te zijn geweest. Hadj Moussa zorgde een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer, waarna Giménez met nog acht speelminuten op de klok zelfs de 3-2 binnenliep op de doellijn. Daarna kwam Hancko's moment. De Slowaak was op dat moment al naar de linksbackpositie verhuisd omdat Thomas Beelen als invaller in het centrum van de defensie kwam te staan. "Ik schrijf voor de wedstrijd op wat ik moet gaan doen en vandaag heb ik ook opgeschreven dat ik zou gaan scoren", lacht Hancko. "Toen ik links achterin kwam te staan zei ik tegen Thomas: De laatste vijf minuten ga ik het risico nemen." Vlak voor tijd betaalde dat zich dus uit: "Het was een geweldige bal van Igor. Ik riep hem maar hij kon me nooit horen, maar hij gaf 'm erg goed en ik was gefocust om 'm binnen te werken." Hancko beseft maar al te goed wat hij en Feyenoord zojuist gepresteerd hebben: "Als jongetje keek ik naar de Champions League en dan scoor je hier de 3-3. Ik denk dat we herinneringen hebben gecreëerd, niet alleen voor onszelf maar hopelijk ook voor alle Feyenoord-fans. Natuurlijk ga ik deze nooit vergeten", besluit Hancko.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ziggo Sport gefascineerd: bizarre beelden van Guardiola na 3-1 van Feyenoord

Opvallende beelden van Pep Guardiola tijdens de wedstrijd tussen Manchester City en Feyenoord.