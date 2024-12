Hake waarschuwde Ten Hag: ‘Misschien niet verstandig om te doen’

René Hake heeft met Erik ten Hag besproken of het wel verstandig was om zo veel oude bekenden naar Manchester United te halen. Afgelopen zomer haalde de Nederlander met , en drie spelers met een verleden in zijn thuisland.

Erik ten Hag werd eind oktober na iets meer dan twee seizoenen op straat gezet door Manchester United. In zijn periode op Old Trafford haalde de trainer veel spelers die hij kende van zijn tijd bij Ajax of een verleden hadden bij een Eredivisie-club. In Nederland bestonden er afgelopen zomer veel twijfels of dit wel verstandig was, aangezien Ten Hag al onder flinke druk stond.

LEES OOK: Manchester United shockeert: sleutelfiguur na 160 dagen weg

Artikel gaat verder onder video

Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Hake de vraag of hij Ten Hag heeft afgeraden nog meer bekenden te halen, nadat zijn toekomst tegen het einde van vorig seizoen onzeker was geweest. “Natuurlijk hebben we daarover gesproken”, begint de voormalig assistent van Manchester United. “Maar het gaat altijd om kwaliteit van spelers. Wat is beschikbaar, wat is betaalbaar, wat is haalbaar.”

LEES OOK: ‘Dwarsliggende Mazraoui zorgt voor scheve gezichten binnen selectie Man United’

“Maar we hebben het er wel over, in de zin van: misschien is het niet verstandig om het te doen”, licht hij de gesprekken toe. Uiteindelijk ging het er voor Ten Hag en zijn team om dat de beste keuze voor een positie werd gehaald. “Dan tellen dat soort sentimenten niet, want je gaat voor de hoogst haalbare kwaliteit die je kunt binnenhalen.” Uiteindelijk bleken dat De Ligt, Mazraoui en Zirkzee te zijn.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Manchester United wil Feyenoord-revelatie komende zomer oppikken'

Manchester United is zeer geïnteresseerd in de diensten van een Feyenoord-talent.