heeft zondagmiddag voor onvrede binnen de spelersgroep van Manchester United gezorgd, zo weet The Athletic. De Marokkaan weigerde namelijk om tijdens het betreden van het veld een jasje te dragen ter steun van de LGBTQ+-gemeenschap. Daarop besloot de club dat geen van de spelers de jas mocht dragen.

In Engeland is momenteel de zogenaamde Rainbow Laces-periode aan de gang. Gedurende deze campagne, die een week duurt, worden de Premier League-teams gevraagd hun steun aan de LGBTQ+-gemeenschap te uiten. De afgelopen twee seizoenen deed Manchester United dit door tijdens de warming-up een pride-shirt te dragen, terwijl de spelers ook bij het betreden van het veld voor het duel een pride-jasje aanhadden.

Dit jaar had Manchester United besloten het alleen bij een jas bij het betreden van het veld te houden, maar zomeraanwinst Mazraoui gaf voor het duel aan dit niet te willen dragen, zo weet The Athletic. Daarbij benoemt hij het feit dat hij de islam aanhangt als reden. Manchester United wilde niet dat de voormalig Ajacied de enige was die het trainingsjack niet droeg en nam enkele uren voor de aftrap van de wedstrijd tegen Everton (4-0) dat geen enkele speler het jasje zou dragen.

Onvrede bij teamgenoten én sponsoren

Volgens de krant zou dit bij meerdere spelers in de selectie van Rúben Amorim niet goed zijn ontvangen. Onder meer Jonny Evans, Harry Maguire en aanvoerder Bruno Fernandes hebben in het verleden de noodzaak voor steun aan de LGBTQ+-gemeenschap uitgesproken. Daarnaast zou ook Adidas, de kledingsponsor van Manchester United, teleurgesteld zijn, aangezien de spelers van Manchester United in de afgelopen seizoenen wel het veld betraden in pride-kledij.

