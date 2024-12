Zirkzee schittert na maandenlange droogte, Man United boekt ruime overwinning

Met twee doelpunten in een ruime 4-0 zege op Everton lijkt eindelijk los te zijn bij Manchester United. Bij twee verdedigende blunders van de bezoekers, die in het eerste halfuur de sterkere waren, vormde de Nederlandse spits het eindstation. Zodoende stijgen de Mancunians naar plaats negen.

Na het gelijkspel tegen Ipswich Town (1-1) boekte Manchester United afgelopen week de eerste zege onder de nieuwe trainer Ruben Amorim: op Old Trafford werd Bodø/Glimt ternauwernood met 3-2 geklopt. Dat betekende niet dat de Portugese hoofdcoach zijn basiself gevonden had, want tegen Everton wijzigde hij zijn elftal op maar liefst zes plaatsen. Zo verdween Tyrell Malacia na zijn terugkeer weer naar de bank, terwijl Zirkzee na twee maanden eindelijk weer in de basis mocht starten.

Artikel gaat verder onder video

De 23-jarige Schiedammer stond op papier als diepe spits, maar liet zich ook veelvuldig uitzakken. Hiermee was hij belangrijk voor een paar vroege transities van de thuisploeg. Met een handige pass in de ruimte schonk hij Amad Diallo een enorme kans op een snelle openingstreffer, maar de Ivoriaan raakte de bal volledig verkeerd. De spits van het Nederlands elftal leidde echter ook de nodige keren balverlies op het middenveld, en was daarmee bepaald niet de enige. Everton zat er in de duels kort op en maakte daarmee verzorgd combinatiespel van achteruit onmogelijk. Een opportunistische bal van Bruno Fernandes leidde nog wel tot een goede kans voor Rashford, maar Jordan Pickford schatte het gevaar goed in.

LEES OOK: ‘Manchester United neemt beslissing over contract Eriksen’

Vervolgens nam de ploeg van de excentrieke keeper de touwtjes in handen. Met de nodige inzet en verzorgd veldspel tussen de linies van de tegenstander trok de ploeg van Sean Dyche naar voren en werd Manchester United met de rug tegen de muur gezet. Tot kansen leidde het echter maar weinig: de voorzetten van Iliman Ndiaye belandden veelal in de handen van de keeper, terwijl Beto bij zijn eerste basisplaats zijn vizier niet volledig op scherp had staan. Eenmaal was de spits dichtbij, maar na het omspelen van André Onana werd de hoek te lastig om af te ronden. De ploeg van Amorim had ondertussen nauwelijks iets in te brengen, maar kwam via een spelhervatting met het nodige fortuin op voorsprong. Vanuit de tweede lijn schoot Rashford een bal richting doel, waar Jarrad Branthwaite zijn eigen doelman verrastte.

Waar het bij de eerste treffer meer pech leek voor de oud-verdediger van PSV, ging hij bij de 2-0 opzichtig in de fout. Zonder enige restverdediging leverde hij de bal in, waarna Bruno Fernandes Zirkzee een niet te missen kans gunde. Dyche zal in de rust de nodige plannen gemaakt hebben om weer terug te komen, maar die konden na een halve minuut alweer de prullenbak in. Na een onderschepte doeltrap schakelde United razendsnel om over de rechterflank, waarna Rashford door de benen van Pickford de derde treffer binnenschoof.

Vervolgens liet de thuisploeg de bal meer aan Everton, maar de Toffees misten de scherpte van de eerste helft. Zodoende zakte het tempo van de wedstrijd langzaam terug.

Bij een vrije trap van Jesper Lindstrøm hoopten de bezoekers alsnog iets terug te kunnen doen, maar het liep totaal anders. Na een prachtige actie van Diallo ging James Tarkowski opzichtig in de fout, waardoor de buitenspeler van United vrij baan had naar het strafschopgebied. Daar gaf hij de bal af aan Zirkzee, die zijn tweede van de middag binnenschoot en het laatste beetje spanning uit de wedstrijd deed verdwijnen. In de slotfase lieten de invallers aan beide kanten zich nog even zien. Na een scherpe voorzet van Nathan Patterson was Dominic Calvert-Lewin nog dicht bij een eretreffer, terwijl Alejandro Garnacho nog voor een aantal aardige acties zorgde. Aan de score veranderde echter niets meer.