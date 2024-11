Commentator schrikt van Noussair Mazraoui: 'Doe eens even normaal vriend!'

Een opvallend moment bij Ipswich Town – Manchester United. In de derde minuut van de blessuretijd van de eerste helft deelde Liam Delap aan de zijlijn een beuk uit aan , die naar het gras ging. Daarna ontstond een flink akkefietje, waarin Mazraoui zich volgens Viaplay-commentator Guy Habets onverstandig opstelde.

Toen Mazraoui weer opstond, ging hij verhaal halen bij Delap. Mazraoui gaf een bodycheck aan zijn tegenstander. “Man man man, doe eens even normaal vriend. Delap zal vast iets onaardigs hebben gezegd of gedaan.”

Habets had dus schijnbaar niet gezien dat Mazraoui omver werd gebeukt. Toen die beelden in de herhaling voorbijkwamen, zei hij: “Het is een flinke beuk, daar kan je niks van zeggen. Dan komt Delap nog even interessant doen, maar Mazraoui moet veel verstandiger zijn.”