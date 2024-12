Juventus-bestuurder hint naar toekomst Zirkzee

wordt de afgelopen periode sterk gelinkt aan een winterse transfer naar Juventus. De spits maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar Manchester United, maar kende daar een moeizaam begin. Zaterdag reageert Cristiano Giuntoli, technisch directeur van Juventus, op de vermeende interesse oor de Nederlander.

Zirkzee werd afgelopen zomer met veel bombarie binnengehaald door Manchester United na een sterk seizoen met Bologna. De Engelsen, waar Erik ten Hag toen nog trainer was, legden een bedrag van 42,5 miljoen euro neer voor de spits. Na een veelbelovend debuut tegen Fulham (1-0), waarbij Zirkzee direct wist te scoren, ging het snel bergafwaarts met de aanvaller en vond hij lange tijd het net niet meer. Begin december schoot de Nederlander wel twee keer raak in het duel met Everton (4-0).

Een winters vertrek bij Manchester United is momenteel een serieuze optie. Half november kwam in Italië naar buiten dat Zirkzee zijn zaakwaarnemer al heeft geïnformeerd van het feit dat hij een overstap wil maken. Daarbij wil de spits in Turijn graag herenigd worden met Thiago Motta, met wie hij afgelopen seizoen vruchtbaar samenwerkte bij Bologna. Een definitieve transfer zou momenteel niet haalbaar zijn voor Juventus, maar de Nederlander heeft ook oren naar een huurdeal.

Reactie Juventus

Giuntoli werd zaterdagavond, voorafgaand aan de wedstrijd van Juventus tegen Venezia (2-2) bij DAZN geconfronteerd met de geruchten rondom Zirkzee. “Hij is heel goed”, bevestigt de bestuurder. “Maar hij maakt deel uit van een andere club, dus ik kan daar verder niets over zeggen.”

