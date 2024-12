Hake noemt de speler van wie hij het meest onder de indruk was bij Man United, Hans Kraay gokt verkeerd

De samenwerking tussen Manchester United en René Hake duurde weliswaar slechts een paar maanden, maar dat was voor de voormalig hoofdtrainer van onder meer FC Twente en Go Ahead Eagles lang genoeg om erg onder te indruk te raken van . Hake, die op Old Trafford de assistent was van Erik ten Hag, is zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie lovend over de aanvoerder van The Red Devils.

Manchester United telde in de winter van 2020 65 miljoen euro neer voor de komst van Fernandes. Het huwelijk tussen de gevallen grootmacht en de Portugees is een groot succes en hij is een van de weinige aankopen van de afgelopen jaren die de hoge verwachtingen waar heeft kunnen maken. Fernandes speelde tot op heden 256 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij goed was voor 84 doelpunten en 76 assists. De 30-jarige spelmaker heeft tijdens zijn kortstondige samenwerking met Hake ontzettend veel indruk gemaakt op de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Hake krijgt in Goedemorgen Eredivisie de vraag van welke speler van Manchester United hij het meest onder de indruk was. Hans Kraay junior denkt het antwoord al voor Hake in te kunnen vullen en noemt Casemiro, maar de voormalig assistent van Ten Hag gaat toch echt voor Fernandes. “Uiteindelijk denk ik, tenminste zoals ik het ervaren heb, Bruno Fernandes. De professionaliteit, het omgaan met je lichaam, elke wedstrijd beschikbaar zijn terwijl hij in een jaar tijd toch bijna op zeventig wedstrijden komt. Dat vind ik knap, dat je dat jaar in, jaar uit voor elkaar krijgt. Dat is wel iets bijzonders”, aldus Hake.

LEES OOK: Hake waarschuwde Ten Hag: ‘Misschien niet verstandig om te doen’

Fernandes moest in het huidige seizoen één wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Dat was de uitwedstrijd tegen Fenerbahçe in de Europa League, nadat hij een ronde eerder op bezoek bij FC Porto tegen twee gele kaarten en dus een rode kaart was aangelopen. In alle wedstrijden was hij van de partij, goed voor vijf doelpunten en tien assists. “Hij zorgt gewoon erg goed voor zijn lichaam. Daardoor kan hij dus elke keer beschikbaar zijn en wedstrijden spelen. Dat je dan ook op die manier een team probeert mee te nemen en te leiden, dat maakt wel indruk ja”, zo besloot Hake.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Manchester United wil Feyenoord-revelatie komende zomer oppikken'

Manchester United is zeer geïnteresseerd in de diensten van een Feyenoord-talent.