‘Ongelukkige Zirkzee informeert zaakwaarnemer over vertrekwens’

wil in januari alweer vertrekken bij Manchester United, zo weet La Stampa. Volgens de Italiaanse krant is de Oranje-international ongelukkig op Old Trafford en aast hij op een hereniging met Thiago Motta bij Juventus.

Zirkzee werd afgelopen zomer met veel bombarie binnengehaald door Manchester United na een sterk seizoen met Bologna. De Engelsen, waar Erik ten Hag toen nog trainer was, legden een bedrag van 42,5 miljoen euro neer voor de spits. Na een veelbelovend debuut tegen Fulham (1-0), waarbij Zirkzee direct wist te scoren, ging het snel bergafwaarts met de aanvaller en vond hij het net niet meer.

Sinds Rasmus Højlund is hersteld van zijn blessure, moet Zirkzee genoegen nemen met een plekje op de bank. Daardoor belandde hij al op de tribune bij Oranje in de wedstrijd tegen Hongarije (4-0). De Nederlander heeft het volgens de Italiaanse krant totaal niet naar zijn zin bij Manchester United en zou zijn zaakwaarnemer hebben laten weten dat hij in januari wil vertrekken.

Zirkzee wil naar Juventus

Zirkzee zou daarbij zijn zinnen hebben gezet op een terugkeer naar de Serie A en in het bijzonder een hereniging met Motta. De twee werkten afgelopen jaar goed samen bij Bologna, wat de trainer een overstap naar Juventus opleverde. De aanvaller verwacht goed te kunnen passen in het systeem dat de oefenmeester hanteert bij De Oude Dame. Daarnaast heeft Motta de wens om in januari een nieuwe spits aan zijn selectie toe te voegen. Een definitieve overstap lijkt momenteel niet haalbaar voor Juventus, maar Zirkzee zou ook open staan voor een tijdelijke transfer.

