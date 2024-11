Voormalig PSV’er wees Ten Hag de deur: ‘Wil voor titels spelen’

had afgelopen zomer de overstap naar Manchester United kunnen maken. Uiteindelijk moest hij Erik ten Hag teleurstellen, omdat de Zwitser geen tweede keuze wilde zijn. Daarnaast maakte hij ook liever de stap naar een club die voor de prijzen speelt.

Mvogo kwam tussen 2020 en 2022 twee seizoenen op huurbasis voor PSV uit. De Zwitser was in zijn eerste jaar eerste keuze onder de lat, maar werd het seizoen daarop naar de bank verdrongen door Joël Drommel. Daarom besloot hij het na twee seizoenen in Eindhoven voor gezien te houden, waarna hij overstapte naar het Franse FC Lorient.

Afgelopen zomer, na de degradatie van zijn club, had Mvogo een transfer kunnen maken, zo vertelt hij in gesprek met Blick. Nadat hij aanbiedingen van verschillende clubs naast zich neer had gelegd, stond ineens het Manchester United van toenmalig trainer Ten Hag op de stoep. “Maar dat was voor mij geen optie”, legt de doelman uit.

Mvogo wil eerste doelman zijn

Ten Hag zag in Mvogo de ideale tweede keuze onder de lat, als stand-in van André Onana. “Ik ben niet blij als ik niet op het veld kan staan”, geeft de Zwitser aan. “Momenteel wil ik genieten van mijn tijd op het veld, samen met fans en teamgenoten.” Ook het feit dat Manchester United geen kandidaat was voor het Engelse kampioenschap, zorgde ervoor dat Mvogo Ten Hag afwees. “Ik wil voor titels spelen en deze idealiter winnen.” Op dit moment staat Lorient tweede in Ligue 2, met een punt minder dan koploper Paris FC.

