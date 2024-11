Koeman legt uit wat Zirkzee moet doen om in beeld te blijven bij Oranje

Ronald Koeman heeft aan duidelijk gemaakt wat hij moet doen om in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. Daarvoor zal de spits meer moeten spelen bij Manchester United, waar hij de laatste tijd vooral op de bank zit.

Zirkzee maakte afgelopen zomer na een sterk seizoen de overstap van Bologna naar Manchester United. Nadat hij direct trefzeker was bij zijn debuut tegen Fulham (1-0), wist de aanvaller ook in september in de thuiswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina indruk te maken bij Oranje. Ondanks zijn veelbelovende start belandde Zirkzee op de bank bij Manchester United, terwijl hij ook in de afgelopen interlandperiode geen indruk wist te maken. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij tijdens de thuiswedstrijd tegen Hongarije (4-0) op de tribune moest plaatsnemen.

Op de persconferentie van maandag wordt Koeman gevraagd hoe hij de toekomst van Zirkzee bij Oranje voor zich ziet. “Ik heb met Joshua gesproken en hij moet meer spelen”, legt de keuzeheer de reden voor de plek op de tribune van de spits uit. “De laatste wedstrijden moest hij het van invalbeurten hebben en vond ik hem ook minder balvast dan normaal.”

“Je moet veel spelen bij je club, dat geldt voor iedere international natuurlijk”, gaat Koeman verder. “We raken niet in paniek als je een keer niet speelt, maar in het geval van Joshua heeft hij de laatste weken te weinig gespeeld. Doordat we deze interlandperiode besloten 25 in plaats van 23 spelers op te roepen, wilde ik hem er toch bij hebben.” Normaal gesproken zit Zirkzee dinsdagavond door het vertrek van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong wel bij de selectie als Oranje het opneemt tegen Bosnië-Herzegovina.