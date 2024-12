Rúben Amorim richt zich na zege op Manchester City plotseling tot Erik ten Hag

Rúben Amorim is in extase na de overwinning van Manchester United op aartsrivaal Manchester City. The Reds keken de hele wedstrijd lang tegen een achterstand aan, maar draaien het in de slotfase volledig om. werd de grote man en daarvoor heeft ook Erik ten Hag de complimenten gekregen van de Portugese oefenmeester.

'Deze overwinning hadden we echt even nodig", begint een opgeluchte Amorim zondagavond bij Sky Sports: "Dit is een heel belangrijke zege. En we verdienden het ook. Je voelde dat we steeds dichter bij een doelpunt kwamen", vertelt Amorim, die invaller Diallo in de slotfase de winnende goal zag maken: "Erik ten Hag en Ruud van Nistelrooij hebben geweldig werk met hem geleverd", stelt Amorim. Dat zetten wij door. Hij is echt belangrijk voor ons."

Het is een mooi compliment van Amorim aan Ten Hag, die Diallo dit seizoen de kans gaf om aan te haken bij de selectie van Manchester United. Diallo zelf geeft na afloop tegenover Viaplay aan dat hij de Nederlander dankbaar is: "Erik heeft mij heel veel kansen gegeven om het beste van mijzelf te laten zien bij deze club. Daar wil ik hem nogmaals voor bedanken", zegt Diallo in de richting van zijn oud-trainer.

Bekijk hieronder het interview van Diallo met Viaplay-verslaggever Koen Weijland: