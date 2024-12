Manchester City staat in 88e minuut 1-0 voor, maar verliest van Manchester United

Manchester United heeft zondagavond op bizarre wijze de derby van stadsgenoot Manchester City gewonnen. De ploeg van Rúben Amorim stond lang 1-0 achter, maar kwam in de 88ste minuut van de wedstrijd langszij. Tot overmaat van ramp voor het ploeterende Manchester City van Pep Guardiola maakte Amad Diallo er in de laatste minuut 1-2 van, waardoor Manchester rood kleurt.

Bij Manchester United verwees trainer Rúben Amorim aanvallers Marcus Rashford en Alejandro Garnacho naar de tribune. De voorhoede van United werd gevormd door Amad Diallo, Rasmus Højlund en Mason Mount. Matthijs de Ligt speelde rechts in de driemansverdediging, die verder bestond uit Harry Maguiren en Lisandro Martínez. Joshua Zirkzee en Tyrell Malacia startten op de bank. Bij City ontbraken onder anderen Nathan Aké, Manuel Akanji en de langdurig geblesseerde Rodri.

Met twee teams die bijzonder voorzichtig opereerden was het lang wachten op hoogtepunten in het Etihad Stadion. De wedstrijd kwam pas los in de 36e minuut en toen was het ook meteen raak. Een korte corner van Kevin de Bruyne leek te mislukken, maar toen besloot De Bruyne de bal zo hard als mogelijk voor te geven. De bal werd aangeraakt door een verdediger en kwam daardoor precies terecht op het hoofd van Gvardiol, die van dichtbij raak kopte: 1-0. Dat was tevens de ruststand.

Ook in de tweede helft gebeurde we bijzonder weinig voor beide doelen. Pas in de 62e minuut wist United voor het eerst een bal tussen de palen te mikken. Ederson voorkwam echter met een fraaie redding dat de kopbal van Diallo doel trof. Aan de andere kant creëerde City ook nauwelijks iets, waardoor het lang spannend bleef. In de 74e minuut leek United op weg naar de gelijkmaker, maar Fernandes faalde oog in oog met Ederson na een fraaie steekbal van Højlund. In de 86e minuut kreeg United een uitgelezen kans op de gelijkmaker toen Matheus Nunes na de bal zo in de voeten van Diallo gespeeld te hebben een overtreding maakte op diezelfde Diallo. Fernandes nam plaats achter de bal en stuurde Ederson naar de verkeerde hoek: 1-1. Vier minuten later kwam United zelfs op voorsprong toen Lisandro Martínez de bal diep gaf op Diallo. De rappe buitenspeler omspeelde Ederson en tikte uit een moeijlijke hoek raak: 1-2.

Door de nederlaag van City blijft de ploeg van Guardiola naar op de vijfde plek staan plek, op negen punten achterstand van koploper Liverpool. Manchester United wint na twee nederlagen op rij weer eens rij en vindt zichzelf terug op de twaalfde plek, net boven het tevens teleurstellende Tottenham Hotspur. Manchester City vervolgt de Premier League komend weekend met een uitwedstrijd tegen Aston Villa. Manchester United treft eerst donderdag Tottenham Hotspur in de kwartfinale van de League Cup alvorens het in de Premier League op zondag Bournemouth ontvangt.