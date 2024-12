Frank de Boer kent geen genade en maakt Antony met de grond gelijk

Frank de Boer blijft zich verbazen over . De Braziliaanse aanvaller van Manchester United kreeg donderdagavond in het bekerduel tussen Manchester United en Tottenham Hotspur een belabberde indruk op de analist. Ook Ron Vlaar is kritisch.

In de studio van Viaplay wordt na afloop van de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester United (4-3) besproken, Antony mocht in de basis beginnen en is daarom een groot onderdeel van het gesprek. De Braziliaan, die door The Mancunians voor honderd miljoen euro werd overgenomen van Ajax, krijgt het volgens De Boer simpelweg niet voor elkaar om te laten zien waar hij goed in is. De analist is dan ook hard voor de vleugelspeler: "Ik heb het gevoel dat ik hem al anderhalf jaar geen tegenstander heb zien passeren. Ik kan me gewoon niets herinneren" is De Boer eerlijk.

Vlaar, ook te gast als analist in de studio van Viaplay, is het volledig eens met de kritische woorden van De Boer: "Antony is veelal onzichtbaar geweest. In de duels was hij gewoon zwak en hij komt totaal niet in zijn kracht/ Als je denkt dat je hier alle tijd hebt om even rustig te voetballen, dan heb je het bij het verkeerde eind. Het verweren... Hij wordt zo omver gelopen", zegt de verbaasde voormalig verdediger: "Dat is gewoon heel matig."

Dat Antony zó slap is in de fysieke duels, zorgt ervoor dat Vlaar de conclusie durft te trekken dat de Braziliaan totaal niet gemaakt is voor voetballen in de Premier League: "Als ik het zo bekijk, vind ik het geen Premier League-speler. Hij houdt in, hij gaat geen duel aan. Als je weer kan spelen, en de trainer best positief over je is, dan is dit echt een gemiste kans voor hem", besluit Vlaar.

