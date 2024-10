Dit is hoe Antony denkt over Ajax

staat 'positief' tegenover een terugkeer bij Ajax, zo weet GOAL Brasil te melden. Manchester United overweegt de aanvaller in januari te verhuren. Beide partijen zijn van mening dat Antony het best in Europa kan blijven, zo klinkt het.

Naar verluidt hebben enkele clubs uit de Premier League al geïnformeerd naar Antony. De kans bestaat dat zij concurrentie krijgen van Ajax, maar dat is nog onzeker. Binnen Ajax leven immers twijfels over een rentree van de Braziliaan.

In de zomer van 2022 kwam Manchester United een bedrag van 95 miljoen euro overeen met Ajax. Aan de hand van bonussen kon de transfersom oplopen tot maximaal 100 miljoen. Op dit moment denkt Manchester United ‘niet eens de helft’ daarvan te kunnen terugkrijgen, dus hoopt men dat Antony zijn blazoen oppoetst bij een andere club.

Momenteel krijgt Antony weinig speeltijd van trainer Erik ten Hag. Hij kwam dit seizoen tot slechts twee invalbeurten in de Premier League van bij elkaar opgeteld 28 minuten. Sinds zijn komst in 2022 was hij goed voor 86 officiële wedstrijden, waarin hij 12 keer scoorde en 5 assists gaf.

Vind jij dat Ajax Antony moet terughalen op huurbasis? Laden... 44.9% Ja, absoluut! 27.8% Nee, geen goed idee 26.7% Twijfelachtig, hangt van de voorwaarden af 0.6% Anders, namelijk... 3367 stemmen

