Ajax-verdediger Rugani vast op vliegveld

Na aankomst in Azerbeidzjan is urenlang vastgehouden op de luchthaven van Baku. Er waren wat problemen rondom het visum van de verdediger van Ajax. Uiteindelijk mocht Rugani de luchthaven verlaten en kon hij aanschuiven voor de persconferentie in de aanloop naar het Europa League-duel met Qarabag.

De selectie van Ajax landde dinsdag in Azerbeidzjan. Rugani kon niet meteen met de selectie mee naar het hotel. Hij bleef samen met teammanager achter op het vliegveld. “Mijn geboortemaand op het visum stond op augustus in plaats van juli. Het duurde daarom even voordat ik ook het land in mocht”, legt hij uit. “Ik heb tijdens het wachten even op de grond van het vliegveld geslapen, dus het is goed.”

Donderdagavond verschijnt Rugani voor het eerst aan de aftrap van een wedstrijd van zijn tijdelijke werkgever. Ajax-trainer Francesco Farioli kan tegen Qarabag geen beroep doen op Youri Baas en heeft Rugani aangewezen als diens vervanger. De dertigjarige Juventus-huurling krijgt de voorkeur boven Ahmetcan Kaplan en begint naast Josip Sutalo.

Farioli: 'Tijd om met Rugani te starten'

“Rugani brengt veel ervaring en leiderschap”, legt Farioli uit. “Hij weet wat er gevraagd wordt in internationale wedstrijden. Het is nu tijd voor hem om te starten.” Waarom dat nog niet eerder gebeurde? “Dat kwam omdat Rugani pas laat bij ons kwam en last had van fysieke problemen. Maar het gaat nu beter en beter, dus is het tijd om hem de kans te geven.”

