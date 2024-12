Corner vliegt over Onana: tiental van Manchester United incasseert nieuwe mokerslag

Manchester United heeft opnieuw verloren in Premier League. Wolverhampton Wanderers was met 2-0 te sterk voor de ploeg van Ruben Amorim. Voor de Wolves was het de tweede zege op rij en daarmee doen ze goede zaken in de strijd om lijfsbehoud. Bruno Fernandes werd de schlemiel van de avond door vroeg in de tweede helft tegen een oliedomme rode kaart aan te lopen. Matheus Cunha was de beste man op het veld en bekroonde zijn sterke optreden met de eerste treffer van de avond. Hwang Hee-Chan zorgde in de slotseconde nog voor de 2-0.

Zowel Wolverhampton Wanderers als Manchester United hadden een driepunter hard nodig. De Wolves staan op de achttiende plaats en zijn dus verwikkeld en een degradatiestrijd, terwijl United op een teleurstellende veertiende plaats stond op de ranglijst. Het duel kwam in de eerste helft maar moeilijk op gang. De kansen waren schaars en met name Manchester United was slordig in balbezit. Wolverhampton was de gevaarlijkste ploeg onder leiding van Matheus Cunha, de beste speler op het veld in de eerste helft. Zo moest André Onana optreden bij een kopbal van Strand Larsen en een voorzet van Matt Doherty. Bij United was Diogo Dalot het dichtste bij een treffer toen hij de bal richting de kruising draaide, maar Wolves-goalie Jose Sá had een fraaie redding in huis.

Waar de eerste helft qua spektakel teleurstelde, had de tweede helft een stuk meer spektakel te bieden. Na iets meer dan een minuut spelen ging Bruno Fernandes fors door op Nelson Semedo, een vergrijp waarbij de aanvoerder van United zijn tweede gele kaart opliep en dus kon vertrekken. Wolverhampton leek direct te profiteren via Strand Larsen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Het duurde echter niet lang voordat de fans van Wolverhampton Wanderers daadwerkelijk konden juichen. Cunha nam een hoekschop en draaide de bal direct in de verre hoek buiten het bereik van Onana. Wolves had het duel hierna onder controle, maar door de minimale marge bleef United in de wedstrijd. Met tien man werd er nog een slotoffensief opgezet waarbij onder andere Joshua Zirkzee nog binnen de lijnen kwam. Echte kansen leverde het slotoffensief niet op, ook niet in de acht minuten extra tijd. Vlak voor het sluiten van de markt gingen Cunha en Hwang Hee-Chan met zijn tweeën op Onana af waarbij Chan de genadeklap in het doel schoot.

Voorlopig weet Ruben Amorim het kwakkelende Manchester United nog niet aan de praat te krijgen. United bezet de veertiende plaats en weet alleen de ploegen die strijden tegen degradatie onder zich te houden. Een van die ploegen is Wolverhampton, dat wel een plekje stijgt naar de zeventiende plaats. Beide ploegen komen nog één keer in actie voor de jaarwisseling. Manchester United ontvangt Newcastle United op Old Trafford en de Wolves gaan op bezoek bij Tottenham Hotspur.

