Fenerbahce imiteert Ajax-supporters met bekendmaking komst Tadic

Dusan Tadic is zondagavond officieel gepresenteerd bij Fenerbahce als nieuwe aanwinst. De Servische aanvaller heeft een paar dagen na zijn vertrek bij Ajax een contract tot medio 2025 getekend bij de Turkse topclub.

Tussen het vertrek van Tadic bij Ajax en de aankondiging van Fenerbahce zitten slechts twee dagen, maar dat Tadic naar deze Turkse topclub ging was niet direct de meest logische keuze. De Serviër leek namelijk hard op weg naar Besiktas, maar besloot uiteindelijk toch bij concurrent Fenerbahce te gaan tekenen, waar Tadic volgens verschillende media ook meer kan gaan verdienen.

Zaterdagavond maakte Fenerbahce op sociale media al bekend dat de oud-Ajacied in Istanbul was aangekomen voor onderhandelingen met de club en zondagavond maakten de Turken bekend dat zijn komst officieel is. Tadic gaat bij Fenerbahce met nummer tien op zijn rug spelen.

Fenerbahce plaatst op sociale media een filmpje waarin de Serviër wordt gepresenteerd. Op de achtergrond is het populaire liedje onder de Ajax-supporters 'Tadic on fire' duidelijk te horen. Ook met de hashtag onder de post wordt naar dat nummer verwezen.