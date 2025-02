Francesco Farioli deelt zijn grootste reden tot zorg: 'Daar hebben we al een prijs voor betaald'

Francesco Farioli heeft woensdagavond op de persconferentie naar aanleiding van de ontmoeting tussen Union Sint-Gillis en Ajax zijn zorgen geuit over de staat van het veld in het Koning Boudewijnstadion, waar de heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League wordt afgewerkt. Ajax trad afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard al aan op een beroerde grasmat en volgens Farioli heeft zijn ploeg daar met de blessure van een prijs voor betaald. De Engelsman ontbreekt donderdagavond in Brussel en mogelijk ook komende zondag tegen Heracles Almelo.

De ontmoeting tussen Union Sint-Gillis en Ajax leek eerder deze week nog op een andere locatie afgewerkt te gaan worden, maar woensdagmiddag zette de UEFA de seinen alsnog op groen. Er wordt donderdagavond dus ‘gewoon’ gevoetbald in het stadion van de nationale ploeg van België. Heel hoopgevend is dat bericht echter niet. Mike Verweij uitte woensdagmiddag al zijn zorgen over de staat van de grasmat en Sam van Royen deed er niet veel later nog een paar schepjes bovenop. Steven Berghuis liet vervolgens op de persconferentie weten het ‘jammer’ te winnen dat Ajax ook op dit podium op zo’n veld moet aantreden en Farioli gaf er uiteraard ook zijn mening over.

“We moeten er natuurlijk klaar voor zijn. Zoals Steven zegt is het helaas niet de eerste keer dat we op zo’n veld moeten spelen”, zo doelde Farioli op de recente uitwedstrijden van Ajax tegen RFS in de Europa League en afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard in de Eredivisie. “We moeten er klaar voor zijn, dat is het. Dit is het veld. Ik denk dat het ook voor Union, ondanks dat het een fysieke ploeg is, niet fijn is om hier te spelen. Mijn enige reden tot zorg, meer nog dan het voetbal, is de fitheid en gezondheid van de spelers. We hebben met de blessure Henderson al een prijs betaald voor de wedstrijd van afgelopen zondag. Hetzelfde geldt voor Branco (Van den Boomen, red.), die klachten heeft door het veld in Riga.”

Henderson en Weghorst

Farioli kan donderdagavond in Brussel geen beroep doen op Henderson. De Engelsman verscheen afgelopen zondag op bezoek bij Fortuna Sittard nog aan de aftrap, maar keerde na de rust niet terug binnen de lijnen. Hij moet het eerste duel met Union Sint-Gillis aan zich voorbij laten gaan en dat geldt ook voor Van den Boomen, die klaarblijkelijk al sinds zijn invalbeurt tegen RFS klachten heeft. Volgens Farioli is het ‘zonde’ dat hij, na al het werk dat zijn ploeg heeft verricht, zijn spelers zo’n veld op moet sturen. “De UEFA zei gisteren (dinsdag, red.) duidelijk dat we hier niet konden spelen. Toen we vandaag (woensdag, red.) in de bus zaten, veranderde het. De UEFA zei dat we hier kunnen spelen, dus dat gaan we doen.”

Ajax hoopt dus zónder Henderson een goede uitgangspositie te bewerkstelligen voor de return van volgende week in de eigen Johan Cruijff ArenA. Volgens Farioli gaat het, ondanks het feit dat Henderson er in Brussel niet bij is, ‘goed’ met de aanvoerder. “Hij is uiteraard herstellende, maar hij zet goede stappen.” De hoofdtrainer verwacht Henderson komende zondag nog niet terug, als Ajax het in eigen huis opneemt tegen Heracles Almelo. “Misschien voor de tweede wedstrijd tegen Union.” Wout Weghorst zal er dan zeker niet bij zijn. De centrumspits heeft op bezoek bij Fortuna Sittard de grote teen van zijn rechtervoet gebroken en staat daardoor naar verwachting minstens zes weken aan de kant. “Het gaat zeker meer dan een maand duren. Het grootste deel van de spelers die geblesseerd zijn geraakt, liep een kneuzing op. Dat is een feit. Donderdag missen we Jordan, Branco en Weghorst. We zullen de juiste oplossingen en alternatieven moeten vinden, met de wens om onze standaard zo hoog mogelijk te houden”, aldus Farioli.

