Mike Verweij doet zorgwekkende constatering, ruim 24 uur voor Union Sint-Gillis - Ajax

Het veld van het Koning Boudewijnstadion is woensdagmiddag weliswaar alsnog goedgekeurd door de UEFA, maar Mike Verweij is absoluut niet te spreken over de grasmat waarop Union Sint-Gillis en Ajax donderdagavond moeten aantreden in de tussenronde van de Europa League. Volgens de verslaggever van De Telegraaf oogt het veld ‘inderdaad nog slechter’ dan de mat waarop Ajax afgelopen zondag aantrad tegen Fortuna Sittard.

Ajax wist in de aanloop naar de ontmoeting met Fortuna Sittard dat het uitstekende zaken kon doen in de titelstrijd in de Eredivisie. De Amsterdammers zagen concurrent PSV de avond ervoor met 1-1 gelijkspelen tegen Willem II, waardoor ze op gelijke hoogte konden komen met de regerend kampioen van Nederland. Dat moest echter gebeuren op een dramatisch grasveld. De grasmat van Fortuna Sittard lag er een paar weken geleden tegen PEC Zwolle al slecht bij, maar zondag leek de situatie nog een tikkeltje erger te zijn. Waar PEC Zwolle weinig problemen kende met Fortuna én de grasmat (1-4 winst), lagen de spelers van Ajax vaker wel dan niet op de grond.

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdammers boekten desondanks een zwaarbevochten zege (0-2) en veroverden daardoor de koppositie in de Eredivisie. Francesco Farioli waarschuwde na afloop van het duel in Limburg al dat zijn ploeg een paar dagen later op een mogelijk nóg slechter veld zou moeten aantreden. Door de weersomstandigheden in Brussel ligt de grasmat van het Koning Boudewijnstadion in de Belgische hoofdstad er, op z’n zachtst gezegd, inderdaad niet al te best bij. Tot woensdagmiddag was het zelfs de vraag of er überhaupt op gevoetbald kon worden, nadat de UEFA het veld eerder deze week nog had afgekeurd. Maar op dat besluit is de Europese voetbalbond teruggekomen, waardoor Union Sint-Gillis en Ajax donderdagavond ‘gewoon’ zullen aantreden in het Koning Boudewijnstadion.

LEES OOK: Slecht nieuws voor Ajax: sleutelspeler ontbreekt tegen Union Saint-Gilloise, ook vervanger niet beschikbaar

Verweij is desondanks niet te spreken over de staat van het veld. “Het veld in het Koning Boudewijnstadion oogt inderdaad nog slechter dan de ijsbaan van zondag in Sittard. UEFA en Europa League onwaardig. Maar ok. Morgen Union Sint-Gillis - Ajax”, zo schrijft de clubwatcher van De Telegraaf woensdagmiddag op X. ESPN tweet dat Ajax het veld waar donderdagavond op gevoetbald moet worden ‘nog even goed onder de loep heeft genomen’. De Amsterdammers werkten hun laatste training ter voorbereiding op de heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League eerder op de woensdag ‘gewoon’ af op het eigen sportcomplex de Toekomst.

Het veld in het Koning Boudewijnstadion oogt inderdaad nog slechter dan de ijsbaan van zondag in Sittard. @UEFA en @EuropaLeague onwaardig. Maar ok. Morgen Union Sint-Gills-#Ajax. pic.twitter.com/BYcPVFokNh — Mike Verweij (@MikeVerweij) February 12, 2025 Ajax heeft vandaag het veld van het Koning Boudewijnstadion nog even goed onder de loep genomen🧐 — ESPN NL (@ESPNnl) February 12, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax biedt vierjarig contract aan Dusan Tadic, die duidelijke wens uitspreekt'

Voor Dusan Tadic zou een meerjarig contract klaarliggen bij Ajax.