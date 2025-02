Union - Ajax gaat door: UEFA keurt grasmat Koning Boudewijnstadion alsnog goed

De Europa League-wedstrijd tussen Union Sint-Gillis en Ajax kan donderdag tóch doorgaan. Volgens verschillende media heeft de UEFA het veld in het Koning Boudewijnstadion woensdag alsnog goedgekeurd, waardoor er definitief niet hoeft te worden uitgeweken naar een alternatieve locatie.

Union Sint-Gillis speelt zijn thuiswedstrijden in competitieverband in Stade Joseph Marien, maar dat stadion heeft slechts 9.400 plekken en voldoet niet aan de eisen van de UEFA. Daarom speelt Union zijn Europese wedstrijden in het Koning Boudewijn Stadion, dat eveneens in Brussel ligt. Maar het is de vraag of dat donderdag ook kan. In de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax leefden er bij trainer Francesco Farioli al zorgen over de staat van het veld. De UEFA deelt die zorgen, zo bleek dinsdag al. Union kreeg van de Europese voetbalbond het verzoek om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor het duel.

Het Laatste Nieuws schrijft echter dat de opties die Union voor ogen had, stuk voor stuk weg lijken te vallen. Een aantal onderkomens, zoals dat van KV Mechelen en Zulte Waregem, valt al af omdat er niet voldaan wordt aan de UEFA-eisen om Europese wedstrijden te mogen organiseren. Het veld van Anderlecht kampt tegelijkertijd met vergelijkbare problemen, waardoor die club niet eens benaderd is door Union. Het onderkomen van AA Gent valt af omdat die club donderdag al opneemt tegen Real Betis Sevilla. De stadions van Club Brugge en Standard Luik zijn dan weer niet beschikbaar vanwege wedstrijden op woensdag (Club Brugge - Atalanta) en vrijdag (Standard Luik - KRC Genk), terwijl het veld van de Cegeka Arena in Genk momenteel hersteld wordt en dus óók al wegvalt. Royal Antwerp FC en OH Leuven zien het 'uitlenen' van het stadion volgens de krant niet zitten in verband met thuiswedstrijden die op zaterdag plaatsvinden.

Kan Union - Ajax dan buiten België worden gespeeld?

De UEFA is volgens de Belgische krant woensdag aan het begin van de middag begonnen met het keuren van het veld in het Koning Boudewijnstadion. Als dat definitief wordt afgekeurd, dan lijkt een alternatieve speellocatie in België er simpelweg niet in te zitten. De UEFA-reglementen maken het mogelijk om in dergelijke gevallen zelfs uit te wijken naar het buitenland. "Maar dat ziet de UEFA liever niet gebeuren", weet HLN. Hoe dan ook wil de Europese voetbalbond woensdag nog definitief duidelijkheid hebben over het duel en waar dat gespeeld moet worden.

Zucht van verlichting: UEFA keurt grasmat Koning Boudewijnstadion alsnog goed

Update 13.19 uur: Zowel Het Laatste Nieuws als verschillende Nederlandse media melden dat het veld in het Koning Boudewijnstadion woensdag alsnog is goedgekeurd. De wedstrijd zal dus daadwerkelijk in het oorspronkelijke stadion worden gespeeld.

