Sam van Royen weet niet wat hij ziet in het Koning Boudewijnstadion, Berghuis reageert

Sam van Royen is aardig geschrokken van de staat van de grasmat in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Union Sint-Gillis en Ajax treffen elkaar donderdagavond in dat stadion voor hun eerste ontmoeting in de tussenronde van de Europa League. Het veld werd eerder deze week nog afgekeurd door de UEFA, maar de Europese voetbalbond zette de seinen woensdagmiddag alsnog op groen. Van Royen wist echter niet wat hij zag en ook baalt van het feit dat Ajax opnieuw op een slecht bespeelbaar veld moeten aantreden.

Het was de voorbije dagen zeer de vraag of het heenduel tussen Union Sint-Gillis en Ajax donderdag wel in het Koning Boudewijnstadion gespeeld kon worden. Door de vele regen in de Belgische hoofdstad ligt de grasmat er erg slecht bij. Niet voor niets keurde de UEFA de grasmat in eerste instantie af. Union Sint-Gillis leek op zoek te moeten naar een ander onderkomen voor het duel met Ajax, maar kreeg woensdagmiddag van de UEFA te horen dat er tóch wel op het veld van het Koning Boudewijnstadion gevoetbald kan worden. Dit betekent echter niet dat het veld er goed bij ligt. Mike Verweij deelde woensdagavond al een zorgwekkend bericht en Van Royen doet er nog een paar schepjes bovenop.

“We zijn er nu. We gaan een pitch inspection doen. Het ziet er heel goed uit, let maar op. Kijk maar mee”, zo zegt Van Royen in een video van Ziggo Sport. De presentator maakt natuurlijk een grapje. “Dit is… Dit is geen voetbalveld te noemen jongens. Ik heb op heel laag niveau gespeeld in mijn leven. Nooit hoger, maar het veld was wel van een hoog niveau. Mijn hemel, dit is echt niet te doen. Laten we hopen dat er geen regen valt, dat er geen sneeuw is. En dat het morgen (donderdag, red.) voor de wedstrijd iets beter gaat zijn”, zo besluit Van Royen.

Berghuis over het veld

De staat van de grasmat was woensdagavond op de persconferentie van Ajax uiteraard onderwerp van gesprek. Naast Farioli was ook Berghuis aangeschoven voor een praatje met de media en de aanvallende middenvelder, die de voorbije wedstrijden vooral als buitenspeler fungeerde, kreeg in eerste instantie enkel vragen over het veld. “Weinig gras. Ik hoef nog geen schone schoenen aan, maar ik heb weleens beter gezien. Ik heb hier ook nog een paar jaar geleden met het Nederlands elftal gespeeld tegen België. Toen was het beter dan nu. Het is wat het is”, zei Berghuis. Het is de tweede keer in een paar dagen dat Ajax moet aantreden op een slecht veld. Na het duel met Fortuna Sittard is het opnieuw raak. “Dat denk ik wel”, zo reageerde Berghuis op de vraag of het veld in Brussel nóg slechter is dan dat in Sittard.

Het betekent dat Ajax zich opnieuw zal moeten aanpassen aan de grasmat. “Het is natuurlijk wel different ball game, zou ik bijna zeggen. Daar moeten we gewoon rekening mee gaan houden in de manier van spelen en gewoon een manier gaan vinden om die wedstrijd te winnen. Beide teams hebben er ook gewoon last van. Union speelt hier ook niet elke week, dus we gaan het zien.” Berghuis baalt er natuurlijk wel van dat hij, ook op dit podium, op zo’n slechte grasmat moet gaan voetballen. “De twee dingen die het allerbelangrijkste zijn: een goed veld en een goede bal. Daar begint het mee. Natuurlijk is dit jammer in een toernooi zoals de Europa League en de fase waarin je zit. Je speelt tot nu toe veertien wedstrijden en hebt keihard gewerkt om te komen waar we nu zijn. Helaas niet direct geplaatst (voor de achtste finales, red.), maar nu via deze weg. Het is wat het is helaas. Jammer, maar we gaan er wel voor”, aldus Berghuis.

