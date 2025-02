Remko Pasveer is ziedend om amateuristisch moment van Aleksandr Radius bij Ajax

Een opmerkelijk moment donderdagavond in de blessuretijd van de eerste helft tussen Union Sint-Gillis en Ajax (0-0 ruststand). ontstak daarbij in woede naar assistent-scheidsrechter Aleksandr Radius.

Union Sint-Gillis zette in de laatste minuut van de eerste helft een aanval op over de rechterkant van het lastig te bespelen veld. Promise David werd in de diepte gezocht, waarna de aanvalsleider van de Belgen de bal meegaf aan Anan Khalaili.

Volg de wedstrijd tussen Union Sint-Gillis en Ajax in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

Op dat moment zorgde Radius, een van de assistenten van arbiter Donatas Rumsas, voor verwarring. Radius stak nadat David in balbezit kwam zijn vlag heel kort omhoog, om duidelijk te maken dat de spits buitenspel stond. Nadat David Khalaili aan het werk zette, bracht de assistent-scheidsrechter zijn vlag plots weer omlaag.

Rumsas liet doorspelen en Khalaili vuurde vervolgens vanaf een meter of twintig op het doel van Pasveer. De keeper van Ajax deed geen poging meer om de bal überhaupt te keren en zag het leder plots achter zich in het doel belanden.

Vervolgens floot Rumsas alsnog voor buitenspel van David, maar Pasveer nam een groot risico omdat het moment nadien nog werd bekeken door de videoscheidsrechter. David bleek uiteindelijk buitenspel te staan, waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

Pasveer was absoluut niet blij met Radius en liet dat overduidelijk merken. De goalie van Ajax keek verwijtend naar de assistent-scheidsrechter en maakte in woord en gebaar duidelijk niet blij te zijn met hem. “Pasveer is boos! Ja, hij heeft gelijk! Hij stak de vlag omhoog en toen weer naar beneden”, gaf commentator Peter Vandenbempt de Ajax-keeper gelijk bij Sporza.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Antony deels in het gelijk gesteld in zaak tegen Ajax: woord is aan Alfred Schreuder

De arbitragecommissie van de KNVB heeft Antony deels in het gelijk gesteld in de zaak die de aanvaller heeft aangespannen tegen Ajax.