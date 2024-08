Pasveer slaat alarm bij Ajax: ‘We moeten wel realistisch zijn…’

denkt dat Ajax nog niet goed genoeg is om dit seizoen mee te strijden om de landstitel, zo laat hij weten in een interview tegenover De Telegraaf. De eerste keeper van de Amsterdammers vindt dat de Amsterdammers zich nog moeten versterken deze transferperiode.

“We moeten wel realistisch zijn. Buiten Bertrand Traoré is er niemand bijgekomen, dus zal er echt nog wel iets moeten gebeuren”, begint de ervaren sluitpost. “Die bal ligt bij de clubleiding”, gaat hij verder.

Pasveer durft zich nog niet te meten met de andere topploegen in Nederland en vindt dat er meer kwaliteit in de selectie van Ajax moet komen. “Ja, dat vind ik wel. Als je naar PSV-Feyenoord van afgelopen zondag kijkt, dan zie je meer ervaring, volwassenheid en leiderschap. Dat zijn in mijn ogen de eigenschappen die ons een boost kunnen geven”, aldus Pasveer.

De veertigjarige doelman is voorlopig de eerste keus van Francesco Farioli onder de lat. Dat besluit heeft geresulteerd in de nodige vraagtekens bij voetbalminnend Nederland. Veel mensen hadden namelijk verwacht dat Diant Ramaj wederom de eerste keeper werd in Amsterdam. Dat heeft als gevolg dat Ramaj wil vertrekken.

