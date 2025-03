Farioli verschaft duidelijkheid over Pasveer en meldt verwachte duur absentie

Ajax-trainer Francesco Farioli verwacht dat vijf tot zes weken aan de kant zal staan. De doelman liep vorige week donderdag in de heenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League een liesblessure op. Ajax meldde een dag na de 1-2 nederlaag dat Pasveer ‘enkele weken’ uitgeschakeld is, maar de exacte duur werd niet bekend. Daar kwam woensdagavond op de persconferentie verandering in.

Pasveer staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Ajax. De doelman had tijdens zijn eerste seizoen in Amsterdam een belangrijk aandeel in de landstitel en het succes in de Champions League, al liep hij in de tweede helft van die voetbaljaargang een blessure op die hem langdurig aan de kant zou houden. Tijdens zijn tweede seizoen had hij in eerste instantie een basisplaats, maar na de komst van Géronimo Rulli nam hij plaats op de bank. In de vorige jaargang kwam Pasveer geen seconde in actie. Gedurende voorbereiding op dit seizoen schoof Farioli hem verrassend naar voren als nieuwe eerste doelman.

Pasveer is dit seizoen erg belangrijk geweest voor Ajax. Niet alleen met zijn reddingen, maar ook met zijn coaching van achteruit. Daarmee bracht hij rust in de verdediging, die dit seizoen een stuk beter georganiseerd is. Het wegvallen van Pasveer is dan ook een grote aderlating voor Ajax, al presteert zijn vervanger Matheus tot op heden meer dan behoorlijk. Zo kreeg de Braziliaan in de Eredivisie nog geen doelpunt tegen. Matheus zal de komende tijd nog vaker zijn opwachting maken. Ajax meldde daags na het heenduel met Eintracht Frankfurt dat Pasveer ‘enkele weken’ uitgeschakeld zal zijn, maar Farioli liet woensdagavond op de persconferentie in Frankfurt, waar donderdag de return wordt gespeeld, dus weten dat het om vijf tot zes weken gaat.

LEES OOK: UEFA honoreert verzoek van Ajax: Matheus speelgerechtigd in Europa League

“Het gaat goed met hem. Hij is al op de Toekomst om zijn revalidatieproces zo goed mogelijk te laten verlopen”, zo vertelde Farioli in de perszaal in Frankfurt. “Hij wil zo dicht mogelijk bij het team blijven, tijdens de meeting met de spelers, maar ook tijdens het ontbijt en de lunch. Hij gedraagt zich dus zoals altijd als een leider van deze groep. Hij heeft ons binnen het veld veel gegeven en ik hoop dat hij dat ook doet als hij weer terug is. Tijdens zijn afwezigheid zal hij ons op een andere manier helpen”, zo klonk het.

Pasveer mist absolute krakers

Door zijn liesblessure mist Pasveer enkele belangrijke wedstrijden. Ajax strijdt donderdagavond in Frankfurt om een plekje in de kwartfinales van de Europa League. Drie dagen later staat de topper tegen AZ op het programma en op zondag 30 maart reizen de Amsterdammers af naar Eindhoven voor de krachtmeting met PSV. Ajax heeft op dit moment acht punten meer dan PSV en zou bij een goed resultaat tegen AZ dus een enorme stap richting de landstitel kunnen zetten in Eindhoven.

