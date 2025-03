UEFA honoreert verzoek van Ajax: Matheus speelgerechtigd in Europa League

Ajax kan donderdag in de return van de achtste finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt een beroep doen op doelman Lima Magalhães. Dat bevestigt de Amsterdamse club via de officiële kanalen. Ajax diende na het geblesseerd uitvallen van Remko Pasveer een verzoek in bij de UEFA en dat verzoek is gehonoreerd.

Pasveer keerde tegen Eintracht Frankfurt terug onder de lat, nadat hij de Eredivisie-duels tegen Go Ahead Eagles (2-0) en Almere City (0-1) moest laten schieten. Al zat Pasveer bij de wedstrijd tegen de hekkensluiter wel weer bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. In de Europa League maakte Pasveer een prima indruk, al moest hij halverwege de eerste helft zichtbaar aangeslagen het veld verlaten. Hij werd vervangen door Jay Gorter omdat Matheus niet ingeschreven was voor de Europa League.

Daags na wedstrijd werd duidelijk dat Ajax een tijdje niet kan beschikken over Pasveer. "Bij het inspelen van de bal voelde ik helaas direct dat het niet goed zat. Vanmiddag (vrijdag, red.) heb ik in het ziekenhuis een scan gehad en deze bevestigde een liesblessure. Hierdoor zal ik minimaal enkele weken moeten revalideren. Uiteraard ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren. Hoe snel dat daadwerkelijk zal zijn is even afwachten", liet de doelman weten.

Ajax diende na het met 1-2 verloren heenduel in de Johan Cruijff ArenA een verzoek in bij de UEFA om Matheus alsnog speelgerechtigd te krijgen. Dit verzoek is door de UEFA gehonoreerd. "Matheus is toegevoegd aan de spelerslijst voor de UEFA Europa League", aldus Ajax op de website. Het lijkt daarmee ook hoogstwaarschijnlijk dat de 32-jarige Braziliaan ook het doel zal verdedigen. Dit deed Matheus ook al in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles, Almere City en PEC Zwolle.

Ajax zal in het Deutsche Bank Park in Frankfurt een 1-2 achterstand goed moeten maken tegen Eintracht Frankfurt om verder te gaan in de Europa League. Het duel begint om 21.00 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de kwartfinale van het toernooi, waarin de winnaar van het tweeluik tussen AZ en Tottenham Hotspur wacht.

Matheus has been added to our @EuropaLeague squad list! ❤️‍🔥 — AFC Ajax (@AFCAjax) March 10, 2025

