Alex Kroes komt met zeer duidelijke reactie op omstreden besluit Farioli

Ajax-trainer Francesco Farioli is het mikpunt van kritiek na de 4-1 nederlaag in de return tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League. De Italiaan voerde ten opzichte van de heenwedstrijd in Amsterdam liefst tien wijzigingen door en had in zijn opstelling plek voor onder meer Lucas Rosa, Dies Janse, Branco van den Boomen en basisdebutant Don-Angelo Konadu. De Nederlandse pers is totaal niet te spreken over dat besluit van Farioli, maar volgens clubwatcher Mike Verweij geniet de hoofdtrainer de ‘volledige steun’ van technisch directeur Alex Kroes.

Ajax speelt zondag de Eredivisietopper tegen AZ, waardoor er al rekening werd gehouden met een aantal wijzigingen in de opstelling voor het tweede duel met Eintracht Frankfurt in de achtste finales. Maar Farioli verbaasde desondanks vriend en vijand door vrijwel zijn hele basiself om te gooien. Zo begonnen belangrijke krachten als Josip Sutalo, Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Mika Godts allemaal op de bank, terwijl Youri Baas niet eens tot de wedstrijdselectie behoorde. “Farioli heeft zonder de laatste hoofdstukken te willen lezen het boek Europa League het raam uit gegooid”, zo schrijft Verweij dan ook op de website van De Telegraaf.

Ajax had met al die wijzigingen helemaal niets in te brengen. Na de nipte nederlaag in Amsterdam had de koploper van de Eredivisie nog wel degelijk kans om een ronde verder te gaan in de Europa League, maar het team vol reservespelers werd in het eerste half uur van het kastje naar de muur gespeeld. “De trainer van Ajax zei de dag voor het treffen bij Eintracht Frankfurt met een stalen gezicht het Europese avontuur net zo belangrijk te vinden als de Eredivisie. Maar met tien wijzigingen in zijn basiself ten opzichte van het ook verloren thuisduel (1-2) en door een blamage in te calculeren, gaf de Italiaan ondubbelzinnig aan volledig bezig te zijn met de competitiekraker Ajax-AZ van zondag”, zo stelt Verweij.

Kroes komt met duidelijke reactie

Volgens de verslaggever ‘vergaloppeerde’ Farioli zichzelf in Frankfurt. “Wie niet beter wist, zou kunnen denken dat de Italiaan door Ajax in Europa zo te schande te maken zijn boekje te buiten ging, maar daar was geen sprake van. De trainer wordt in zijn keuze volledig gesteund door de directie, zo herhaalde Alex Kroes in de catacomben van het Deutsche Bank Stadion”, zo klinkt. Zo gek is dat natuurlijk niet. Het was Kroes die Farioli na het afgelopen seizoen naar Amsterdam haalde en hem de doelstelling meegaf om minimaal derde te worden in de Eredivisie. Ajax gaat momenteel zelfs aan kop in eigen land, met een voorsprong van acht punten op PSV. Verweij haalt een fragment uit een interview van Kroes met het clubkanaal aan om aan te tonen ‘hoezeer Ajax bezig is met de directe plaatsing voor de Champions League’. “In een interview na het sluiten van de transfermarkt in februari zei de technisch directeur dat de Amsterdammers ‘nog veertien finales moesten spelen … en oh ja … de Europa League’.”

Ajax kan rechtstreekse kwalificatie voor het miljardenbal haast niet meer ontgaan. De voorsprong op nummer drie FC Utrecht is liefst veertien punten. Daarmee lijkt Ajax de miljoenen euro’s uit de Champions League en mogelijk zelfs zilverwerk sneller tegemoet te kunnen zien komen. “Het vertrek van Arne Slot bij Feyenoord en de chaos die dat veroorzaakte, was al een meevaller voor Kroes en Beuker. En de ongekende inzinking van PSV al helemaal”, zo stelt Verweij. “Farioli maakte ondertussen van de superfitte Ajax-spelers een vechtmachine, zorgde voor een topsportcultuur op De Toekomst en bleef punten pakken. Vaak met onooglijk, on-Ajax voetbal, maar een kniesoor die daar op lette. De directe in elk geval niet, want het doel heiligt dit seizoen in Amsterdam de middelen.”

