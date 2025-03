Farioli keihard aangepakt na uitschakeling: 'Naam en imago Ajax internationaal beschadigd'

Francesco Farioli heeft 'de naam en het imago van Ajax internationaal beschadigd', schrijft Valentijn Driessen na de uitschakeling in de Europa League in De Telegraaf. De Italiaanse trainer stuurde donderdagavond in de return tegen Eintracht Frankfurt een 'B-elftal' het veld op, dat in Duitsland met 4-1 aan de broek kreeg en daardoor strandde in de achtste finales van de Europa League.

Farioli hield Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Mika Godts, Kian Fitz-Jim, Anton Gaaei, Josip Sutalo en Brian Brobbey buiten zijn basisformatie in Frankfurt, terwijl Youri Baas helemaal buiten de selectie werd gelaten. In plaats van de vaste basisspelers mochten spelers als Dies Janse, Ahmetcan Kaplan, Daniele Rugani, Lucas Rosa, Branco van den Boomen en basisdebutant Don-Angelo Konadu starten in de return. Ajax moest in Duitsland de 1-2 thuisnederlaag zien goed te maken, maar kwam geen moment in de buurt.

In zijn analyse van de wedstrijd verwijst Driessen naar het 125-jarig bestaan van Ajax, dat komende dinsdag wordt gevierd. "In de lange, roemrijke geschiedenis van de club is het nooit voorgekomen dat een trainer al bij voorbaat met zijn ploeg met de witte vlag zwaait", schrijft de chef voetbal van De Telegraaf. "Francesco Farioli heeft net voor Ajax’ jubileumverjaardag die bedenkelijke eer opgeëist", stelt Driessen vast. De journalist concludeert vervolgens dat Ajax feitelijk in dezelfde valkuil als een dik jaar geleden is gestapt. "Vorig seizoen leverden de beleidsbepalers bij Ajax de club volledig uit aan de Duitse charlatan Sven Mislintat. Hij bracht Ajax financieel en sportief aan de rand van de afgrond. Een jaar later krijgt de volgende voorbijganger carte blanche van de nieuwe beleidsbepalers. Alsof de club niets heeft geleerd van het verleden."

"Wie is Farioli om bij een club als Ajax zomaar de kwartfinale van de Europa League te grabbel te gooien? En de naam en het imago van Ajax internationaal te beschadigen", vraagt Driessen zich vervolgens af. "Had hij werkelijk iets van Ajax-dna in zich gehad, dan zou hij zich nooit bij voorbaat hebben neergelegd bij Frankfurt als eindstation", denkt de journalist. Farioli geeft duidelijk prioriteit aan de Eredivisie, waarin Ajax koploper is en zondag het lastige duel met AZ op het programma heeft staan. Driessen heeft er geen goed woord voor over: "Het hoofddoel van dit seizoen is kampioen worden en dat had echt niet in gevaar gekomen als Ajax vol voor de kwartfinale was gegaan. Sterker, Frankfurt uitschakelen had de titelaspiraties een enorme boost kunnen geven."

