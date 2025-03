Duitse media trekken zelfde conclusie over Ajax en zien speler met opvallend uiterlijk

De media in Duitsland zijn niet onder de indruk van Ajax, na het tweeluik tegen Eintracht Frankfurt. Vorige week ging Ajax in de Johan Cruijff ArenA al met 1-2 onderuit; donderdagavond volgde een 4-1 nederlaag in Duitsland. Over twee wedstrijden bezien was Ajax simpelweg een maatje te klein, al beseft de Duitse pers wel dat trainer Francesco Farioli in de return flink sleutelde aan zijn opstelling.

Met twee doelpunten was Mario Götze donderdagavond van grote waarde. De grootste krant van Duitsland, BILD, spreekt van een ‘Götze-gala’ en zag Ajax ‘vrijwel niets leveren’ in aanvallend opzicht. “De vervanger van Kevin Trapp, doelman Kaua Santos, verrichtte in de eerste twee noemenswaardige reddingen. Verder had hij een rustige avond, afgezien van het doelpunt van invaller Kenneth Taylor.”

De krant licht ook de ‘badmuts’ uit waarmee Daniele Rugani in de eerste helft speelde, na een hoofdwond als gevolg van een botsing met Ahmetcan Kaplan. “Curieus”, zo klinkt het. Bij Der Spiegel haalt Rugani zelfs de kop van het wedstrijdverslag: “Götze leidt Frankfurt naar de kwartfinales, Ajax-verdediger speelt met badmuts.” Beide kranten erkennen dat Frankfurt wat mazzel had, want de 2-0 viel toen Rugani uit de running was.

Volgens Die Welt kende Eintracht Frankfurt een ‘magische avond’. “Ajax-trainer Francesco Farioli verraste vriend en vijand door enorm te rouleren, met tien wijzigingen ten opzichte van de eerste wedstrijd. Schijnbaar wilde hij zijn basisspelers rust gunnen vanwege de titelstrijd in Nederland.” De krant zag dat Eintracht de wedstrijd ‘vanaf het begin onder controle had’ en stelt dat Ajax ‘teleurstelde’. “Na de pauze speelde Ajax met meer lef, maar ze konden de Bundesliga-ploeg niet in verlegenheid brengen.”

Kicker zag Eintracht een ‘comfortabele’ overwinning boeken. “De Nederlandse recordkampioen maakte geen indruk. Het gebrek aan samenhang was duidelijk. Pas vanaf de 35ste minuut boerde Ajax de druk op, maar dat momentum konden de Amsterdammers niet meenemen naar de tweede helft.”

