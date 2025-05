Farioli verschijnt enkele uren na Ajax-vertrek al in talkshow

Francesco Farioli zal maandagavond gewoon aanschuiven bij Rondo, zo maakt Ziggo Sport bekend op social media. Ajax maakte maandag tegen het eind van de ochtend bekend dat de Italiaan heeft besloten te vertrekken, maar dit heeft geen invloed op zijn mediaoptreden.

Zondagmiddag vond de laatste speelronde in de Eredivisie van seizoen 2024/25 plaats, waarin Ajax het kampioenschap na een ruime voorsprong toch nog aan PSV moest laten. Om terug te blikken op het afgelopen seizoen, waarin de Amsterdammers boven verwachting presteerden, had Ziggo Sport het voor elkaar gekregen om Farioli te strikken voor de Rondo-uitzending van maandag.

Nadat er al veel twijfels bestonden over de houdbaarheid van de samenwerking tussen Ajax en Farioli, maakte de club een dag na de laatste wedstrijd van het seizoen bekend dat de wegen gingen scheiden. Of de trainer gezien de ontwikkelingen in de avond alsnog zou aanschuiven bij Rondo, was niet geheel duidelijk.

Ruim tien minuten na de bevestiging van Ajax, besloot Ziggo Sport alle twijfels weg te nemen. “Vanavond zit de Italiaan in Rondo”, schrijft de kabelexploitant op X, bij een foto van Farioli. De trainer zal vanaf 20.30 uur dus te zien zijn in de voetbaltalkshow op Ziggo Sport, waar hij ongetwijfeld zijn kant van het verhaal rondom zijn vertrek bij Ajax zal vertellen.

