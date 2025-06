Vertrek bij Feyenoord bijna in kannen en kruiken: 'Voor zondagavond is het rond'

zal spoedig Feyenoord achter zich laten. Dat meldt De Telegraaf althans. Burnley gaat aan de haal met de linksback, die dit weekend nog gaat tekenen in Engeland.

Hartman stond al even op het lijstje van The Clarets, maar donderdag meldde de nieuwbakken Premier League-club zich pas officieel. Burnley zou een miljoenenbod hebben gedaan bij Feyenoord, al is nog niet duidelijk hoe hoog dat bod is. De ploeg uit Noordwest-Engeland schommelt de laatste jaren tussen het Championship en de Premier League en hoopt met onder andere Hartman toe te groeien naar een stabiele ploeg op het hoogste niveau. Het contract van de linksback, die dit seizoen mede door blessures maar tot 644 Eredivisieminuten kwam, loopt volgende zomer af in Rotterdam.

Artikel gaat verder onder video

TIjdens Kick-Off deelt Marcel van der Kraan het laatste nieuws over de transfer. "Ik denk dat het voor zondagavond rond is, dat Hartman voor het einde van het weekend speler van Burnley is. Er wordt nu nog onderhandeld over de laatste details." Volgens de geruchten heeft de 23-jarige linksachter al een rondleiding gehad bij de Engelse club.

LEES OOK: ‘Hij is té goed, als ik Feyenoord was, zou ik snel betalen’

Hartman wil het hoofdstuk in Rotterdam, waar hij nu drie seizoenen Eredivisiespeeltijd heeft gekregen, voor nu afsluiten. "Hij heeft het gezien bij Feyenoord, wil weg en is toe aan zijn volgende stap. Dan kun je soms een speler ook beter laten gaan. Als iemand nog een contract van een jaar heeft, zou ik als Feyenoord ook zeggen: 'ga maar'. Volgens De Telegraaf zou Feyenoord Hugo Bueno, dit dit seizoen werd gehuurd, nog eens naar de club willen halen, om het vertrek van Hartman op te vangen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 ‘Ten Hag denkt aan Feyenoord-sterspeler’🔗

👉 Dit bedrag wil FC Groningen van Feyenoord ontvangen voor Valente' 🔗

👉 Moder zet al na halfjaar ‘Feyenoord-tattoo’ 🔗

👉 Brian Priske is 119 dagen na Feyenoord-ontslag weer trainer 🔗

👉 Transfer ophanden: Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met aanvaller 🔗