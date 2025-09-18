Live voetbal 2

Te Kloese deelt vraagprijs voor Hancko op unieke wijze

Niels Hassfeld
18 september 2025, 15:37

Dennis te Kloese heeft Atlético Madrid op unieke wijze duidelijk gemaakt welk bedrag hij voor Dávid Hancko wilde ontvangen, zo vertelt hij aan Voetbal International. Tijdens een vergadering van de European Club Association (ECA) gaf hij de voorzitter van de Madrilenen een shirt van de verdediger met de boodschap dat de vraagprijs op de rug stond.

Feyenoord nam afgelopen zomer na drie seizoenen afscheid van Hancko. Nadat hij hard op weg leek naar Al-Nassr, klapte die deal en verhuisde de Slowaak uiteindelijk naar Atlético Madrid. Voor de Rotterdammers maakte het vrij weinig uit welke club de verdediger overnam. “Netto hebben we geen miljoen minder gekregen dan wat Al Nassr bood”, legt Te Kloese uit. Voor Hancko zelf maakte het wel een enorm verschil; de linkspoot onthulde onlangs dat hij twintig jaar voor Atlético moet spelen om te verdienen wat hem door de Saudische club werd voorgeschoteld.

Het was niet de eerste keer dat Atlético probeerde Hancko naar Madrid te halen. Een jaar eerder deed de Spaanse topclub ook een poging, maar toen kwam een transfer er niet van. “Toen boden ze veel en veel te weinig”, herinnert Te Kloese zich, die ook aangeeft boos te zijn geweest op Atlético. “Je brengt het hoofd van zo’n jongen op hol, terwijl je weet dat er geen sprake kan zijn van een akkoord.”

De voorzitter van Atlético kent Te Kloese goed via de ECA. Tijdens een vergadering van dat orgaan besloot de directeur een shirt van Hancko mee te nemen en dit aan de voorzitter van de Spanjaarden te geven. “Wat moet ik met een shirt van Hancko?”, vroeg hij. Nou, zei ik, de prijs staat achterop. Hij had rugnummer 33”, besluit Te Kloese de anekdote.

Inloggen

Reacties

descheids
17 Reacties
0 Dagen lid
23 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Blijft een zware klap voor feijenoord. zo'n 15mln misgelopen omdat te kloese de onderhandeling met de arabieren frustreerde. Fijn dat hij nu met Simeone zijn thuis heeft gevonden zoals hij zelf zegt.

jabadabadoe
14 Reacties
52 Dagen lid
13 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Begrijpend lezen is een keuze.

Neefje Barry
133 Reacties
6 Dagen lid
65 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jabadabadoe je slaat de spijker op z'n kop!

Neefje Barry
133 Reacties
6 Dagen lid
65 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Haha, mooie en ludieke manier, mooi! Sommige geloofde de media ook wat betreft de verschillende bedragen. Maar als je het artikel goed leest zie je dat er geen verschil was. Alleen kunnen sommige hier niet goed lezen

12deman
348 Reacties
81 Dagen lid
312 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, Don Kloese qooking natuurtalent! Beter dan die Kroes doet me denken aan Zweedse chef van de muppetshow. Heeft een lillyputter elftal samengesteld om CL te spelen,…. 😩

Arena
743 Reacties
38 Dagen lid
1.958 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voor dat bedrag kan Atlético makkelijk een veel betere speler in huis halen.

Freakes
128 Reacties
1.088 Dagen lid
250 Likes
Freakes
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Atleti kiest graag de moeilijke weg

Neefje Barry
133 Reacties
6 Dagen lid
65 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Blijkbaar niet, want dan hadden ze dat wel gedaan 😂 Daarnaast is hij na zijn eerste maand in Spanje al verkozen tot speler van de maand. Ze zijn enorm tevreden met hem.

ERIMIR
3.549 Reacties
438 Dagen lid
37.867 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zo tevreden dat die de hele wedstrijd tegen Liverpool vanaf de bank mocht toekijken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
Dávid Hancko

Dávid Hancko
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 27 jaar (13 dec. 1997)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
4
0
2024/2025
Feyenoord
32
3
2023/2024
Feyenoord
34
5
2022/2023
Feyenoord
31
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

