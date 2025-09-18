Te Kloese deelt vraagprijs voor Hancko op unieke wijze

Dennis te Kloese heeft Atlético Madrid op unieke wijze duidelijk gemaakt welk bedrag hij voor wilde ontvangen, zo vertelt hij aan Voetbal International. Tijdens een vergadering van de European Club Association (ECA) gaf hij de voorzitter van de Madrilenen een shirt van de verdediger met de boodschap dat de vraagprijs op de rug stond.

Feyenoord nam afgelopen zomer na drie seizoenen afscheid van Hancko. Nadat hij hard op weg leek naar Al-Nassr, klapte die deal en verhuisde de Slowaak uiteindelijk naar Atlético Madrid. Voor de Rotterdammers maakte het vrij weinig uit welke club de verdediger overnam. “Netto hebben we geen miljoen minder gekregen dan wat Al Nassr bood”, legt Te Kloese uit. Voor Hancko zelf maakte het wel een enorm verschil; de linkspoot onthulde onlangs dat hij twintig jaar voor Atlético moet spelen om te verdienen wat hem door de Saudische club werd voorgeschoteld.

Het was niet de eerste keer dat Atlético probeerde Hancko naar Madrid te halen. Een jaar eerder deed de Spaanse topclub ook een poging, maar toen kwam een transfer er niet van. “Toen boden ze veel en veel te weinig”, herinnert Te Kloese zich, die ook aangeeft boos te zijn geweest op Atlético. “Je brengt het hoofd van zo’n jongen op hol, terwijl je weet dat er geen sprake kan zijn van een akkoord.”

De voorzitter van Atlético kent Te Kloese goed via de ECA. Tijdens een vergadering van dat orgaan besloot de directeur een shirt van Hancko mee te nemen en dit aan de voorzitter van de Spanjaarden te geven. “Wat moet ik met een shirt van Hancko?”, vroeg hij. Nou, zei ik, de prijs staat achterop. Hij had rugnummer 33”, besluit Te Kloese de anekdote.