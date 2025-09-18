Ahmedhodzic staat versteld van eigen transfersom

is het met Hans Kraay junior eens dat hij een koopje is geweest voor Feyenoord, zo reageert hij met een knipoog na de zege op Fortuna Sittard (2-0). De verdediger kwam deze zomer over van Sheffield United en maakt in zijn eerste weken een uitstekende indruk.

Feyenoord was deze zomer hard op zoek naar centrumverdedigers en haalde er met Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe en Malcolm Jeng drie in huis. De eerste twee vormen de afgelopen weken het centrale duo en doen dit uitstekend. In de eerste vijf competitieduels kregen de Rotterdammers pas één tegentreffer en kon de tegenstander sowieso pas vijf keer tussen de palen schieten, een record sinds dit wordt bijgehouden (sinds 2010/11).

In een gesprek met ESPN na de wedstrijd laat Kraay het woord ‘koopje’ vallen. “Jij bent een koopje”, herhaalt de analist. Ahmedhodzic begint te lachen. “Ja, dat denk ik ook. Eerlijk gezegd was het erg goedkoop”, antwoordt de Bosniër. “Maar dat is prima.” Kraay vraagt vervolgens hoeveel het precies was. “Twaalf, dertien miljoen?” Ahmedhodzic: “Dat weet ik niet. Ik weet de precieze prijs niet.” Naar verluidt heeft Feyenoord 6,9 miljoen euro voor de verdediger betaald.

Wanneer het interview ten einde komt, krijgt Kraay van Fresia Cousiño Arias te horen dat zijn berekening niet klopt en dat het een ‘kleine zeven miljoen euro’ was. De interviewer richt zich gelijk weer tot Ahmedhodzic om dit aan hem te vertellen. “Ik heb geen idee”, herhaalt de mandekker. “Ik ben Dennis (te Kloese, red.) niet, je moet het aan hem vragen.” Cousiño Arias haakt erop in dat ook twaalf miljoen euro een koopje zou zijn geweest. Ahmedhodzic vertegenwoordigt op dit moment een Estimated Transfer Value van 19,6 miljoen euro.