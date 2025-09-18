Live voetbal

Ahmedhodzic staat versteld van eigen transfersom

Anel Ahmedhodzic van Feyenoord
Foto: © ESPN
5 reacties
Niels Hassfeld
18 september 2025, 13:11

Anel Ahmedhodzic is het met Hans Kraay junior eens dat hij een koopje is geweest voor Feyenoord, zo reageert hij met een knipoog na de zege op Fortuna Sittard (2-0). De verdediger kwam deze zomer over van Sheffield United en maakt in zijn eerste weken een uitstekende indruk.

Feyenoord was deze zomer hard op zoek naar centrumverdedigers en haalde er met Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe en Malcolm Jeng drie in huis. De eerste twee vormen de afgelopen weken het centrale duo en doen dit uitstekend. In de eerste vijf competitieduels kregen de Rotterdammers pas één tegentreffer en kon de tegenstander sowieso pas vijf keer tussen de palen schieten, een record sinds dit wordt bijgehouden (sinds 2010/11).

Artikel gaat verder onder video

In een gesprek met ESPN na de wedstrijd laat Kraay het woord ‘koopje’ vallen. “Jij bent een koopje”, herhaalt de analist. Ahmedhodzic begint te lachen. “Ja, dat denk ik ook. Eerlijk gezegd was het erg goedkoop”, antwoordt de Bosniër. “Maar dat is prima.” Kraay vraagt vervolgens hoeveel het precies was. “Twaalf, dertien miljoen?” Ahmedhodzic: “Dat weet ik niet. Ik weet de precieze prijs niet.” Naar verluidt heeft Feyenoord 6,9 miljoen euro voor de verdediger betaald.

Wanneer het interview ten einde komt, krijgt Kraay van Fresia Cousiño Arias te horen dat zijn berekening niet klopt en dat het een ‘kleine zeven miljoen euro’ was. De interviewer richt zich gelijk weer tot Ahmedhodzic om dit aan hem te vertellen. “Ik heb geen idee”, herhaalt de mandekker. “Ik ben Dennis (te Kloese, red.) niet, je moet het aan hem vragen.” Cousiño Arias haakt erop in dat ook twaalf miljoen euro een koopje zou zijn geweest. Ahmedhodzic vertegenwoordigt op dit moment een Estimated Transfer Value van 19,6 miljoen euro.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie Feyenoord

Keuze Robin van Persie pakt dramatisch uit: 'Wat een vreselijke speler'

  • Gisteren, 21:54
  • Gisteren, 21:54
Ueda Feyenoord

Feyenoord komt nu wél langs Fortuna en vervolgt perfecte start

  • Gisteren, 21:52
  • Gisteren, 21:52
Feyenoord Gerard Cox/Joke Bruijs

Feyenoord-fans eren Gerard Cox (85) en Joke Bruijs (73) met fraai eerbetoon

  • Gisteren, 20:19
  • Gisteren, 20:19
7 5 reacties
Reageren
5 reacties
Ome Barend
442 Reacties
18 Dagen lid
488 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ahmedhodzic en Watanabe wat een strijders! Wat een aankoop van de heer te Kloese.

Pietjanhendrik
330 Reacties
57 Dagen lid
309 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Verdediging staat als een huis. Op 1908 staat een analyse dat Feyenoord ook maar 5 schoten op doel tegen kreeg in de competitie en Ajax al 5 tegen Telstar

descheids
12 Reacties
0 Dagen lid
17 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Volgens mij 10e keus van feijenoord. Itakura koos duidelijk voor Ajax. Gasiorowski wilde alleen voor PSV spelen. Van den Berg heeft feijenoord afgezegd en ook een aantal anderen. Resultaat een goedkope speler ivm de financiele problemen binnen feijenoord. Maar het pijnlijke gevolg is daardoor wel de pijnlijke uitschakeling tegen fenerbahce. Ahmedhodzic werd gewogen en veel te licht bevonden. Leuk voor tegen de kleintjes in de eredivisie en de spek en bonen league.

Pietjanhendrik
330 Reacties
57 Dagen lid
309 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@voetbaldorp: itakura heeft nu al spijt. Feyenoord heeft de juiste keuze gemaakt haha. Waarom ben je gebanned? Was de redactie wel weer een keer klaar met je onzin ? Haha

descheids
12 Reacties
0 Dagen lid
17 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

redactie lezen jullie mee?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
442 Reacties
18 Dagen lid
488 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ahmedhodzic en Watanabe wat een strijders! Wat een aankoop van de heer te Kloese.

Pietjanhendrik
330 Reacties
57 Dagen lid
309 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Verdediging staat als een huis. Op 1908 staat een analyse dat Feyenoord ook maar 5 schoten op doel tegen kreeg in de competitie en Ajax al 5 tegen Telstar

descheids
12 Reacties
0 Dagen lid
17 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Volgens mij 10e keus van feijenoord. Itakura koos duidelijk voor Ajax. Gasiorowski wilde alleen voor PSV spelen. Van den Berg heeft feijenoord afgezegd en ook een aantal anderen. Resultaat een goedkope speler ivm de financiele problemen binnen feijenoord. Maar het pijnlijke gevolg is daardoor wel de pijnlijke uitschakeling tegen fenerbahce. Ahmedhodzic werd gewogen en veel te licht bevonden. Leuk voor tegen de kleintjes in de eredivisie en de spek en bonen league.

Pietjanhendrik
330 Reacties
57 Dagen lid
309 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@voetbaldorp: itakura heeft nu al spijt. Feyenoord heeft de juiste keuze gemaakt haha. Waarom ben je gebanned? Was de redactie wel weer een keer klaar met je onzin ? Haha

descheids
12 Reacties
0 Dagen lid
17 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

redactie lezen jullie mee?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (26 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2024/2025
Sheff Utd
41
3
2023/2024
Sheff Utd
31
2
2022/2023
Sheff Utd
34
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel