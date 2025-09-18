Live voetbal 2

Te Kloese verbijsterd door Feyenoord-transfer: 'Ze gingen meteen akkoord!'

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese
Foto: © Imago
2 reacties
Frank Hoekman
18 september 2025, 16:41   Bijgewerkt: 17:53

Dennis te Kloese verbaasde zich in de winterstop van het voorbije seizoen over de transfer van Oussama Targhalline naar Feyenoord. De Rotterdammers konden de Marokkaans international voor een schijntje overnemen van het Franse Le Havre.

Op de slotdag van de winterse transferperiode van vorig seizoen werd Targhalline door Feyenoord naar Rotterdam gehaald. De inmiddels 23-jarige middenvelder kostte de Stadionclub naar verluidt nog geen half miljoen euro. Een koopje, zou je zeggen. Dat Le Havre zó makkelijk afstand wilde doen van Targhalline, verbaasde Te Kloese dan ook. "Wij hebben vorig jaar een speler overgenomen van een club die door alle problemen akkoord moest gaan met een lage transfersom voor een goede voetballer. Had ik nog niet eerder meegemaakt. We mailden dat bod met het idee van benieuwd, maar ze gingen meteen akkoord!", zegt de algemeen en technisch directeur van Feyenoord in gesprek met Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer deed Te Kloese opnieuw succesvol zaken met een Franse club. "Stade Reims kon onlangs geen nee zeggen Malcolm Jeng te verhuren aan ons, een speler voor wie ze een jaar geleden nog drie, vier miljoen hadden betaald", zegt de directeur. Feyenoord nam de Zweed op huurbasis over, maar bedong daarbij een optie tot koop. Jeng wacht nog op zijn eerste speelminuten in het elftal van trainer Robin van Persie.

'Ze hebben het allemaal niet makkelijk'

Te Kloese heeft wel een idee waarom Feyenoord goed zaken kan doen op de Franse spelersmarkt. "k spreek veel met collega-directeuren in Frankrijk en los van die van Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco en nu misschien Paris FC, hebben ze het allemaal niet makkelijk", legt de beleidsbepaler uit. "De competitiewedstrijden worden uitgezonden op een eigen platform, dat zich nog helemaal moet ontwikkelen."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie Feyenoord

Keuze Robin van Persie pakt dramatisch uit: 'Wat een vreselijke speler'

  • Gisteren, 21:54
  • Gisteren, 21:54
Ueda Feyenoord

Feyenoord komt nu wél langs Fortuna en vervolgt perfecte start

  • Gisteren, 21:52
  • Gisteren, 21:52
Feyenoord Gerard Cox/Joke Bruijs

Feyenoord-fans eren Gerard Cox (85) en Joke Bruijs (73) met fraai eerbetoon

  • Gisteren, 20:19
  • Gisteren, 20:19
8 2 reacties
Reageren
2 reacties
descheids
17 Reacties
0 Dagen lid
23 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Te Kloese betaald altijd teveel. Schijnt dat Porto ook direct akkoord ging met het bod van 11mln op Borges. Ze feesten daar nog steeds van deze deal.

Vriendje Stokvis
1.292 Reacties
364 Dagen lid
7.924 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima Cooking van Ten Kloese. Stukkie goedkoper dan Glock en een stukkie beter ook. Maar daar zal voetbalhoofdstad wel weer anders over denken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
17 Reacties
0 Dagen lid
23 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Te Kloese betaald altijd teveel. Schijnt dat Porto ook direct akkoord ging met het bod van 11mln op Borges. Ze feesten daar nog steeds van deze deal.

Vriendje Stokvis
1.292 Reacties
364 Dagen lid
7.924 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima Cooking van Ten Kloese. Stukkie goedkoper dan Glock en een stukkie beter ook. Maar daar zal voetbalhoofdstad wel weer anders over denken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Oussama Targhalline

Oussama Targhalline
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (20 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
0
2024/2025
Le Havre
14
0
2024/2025
Feyenoord
6
0
2023/2024
Le Havre
14
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel