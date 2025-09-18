Te Kloese verbijsterd door Feyenoord-transfer: 'Ze gingen meteen akkoord!'

Dennis te Kloese verbaasde zich in de winterstop van het voorbije seizoen over de transfer van naar Feyenoord. De Rotterdammers konden de Marokkaans international voor een schijntje overnemen van het Franse Le Havre.

Op de slotdag van de winterse transferperiode van vorig seizoen werd Targhalline door Feyenoord naar Rotterdam gehaald. De inmiddels 23-jarige middenvelder kostte de Stadionclub naar verluidt nog geen half miljoen euro. Een koopje, zou je zeggen. Dat Le Havre zó makkelijk afstand wilde doen van Targhalline, verbaasde Te Kloese dan ook. "Wij hebben vorig jaar een speler overgenomen van een club die door alle problemen akkoord moest gaan met een lage transfersom voor een goede voetballer. Had ik nog niet eerder meegemaakt. We mailden dat bod met het idee van benieuwd, maar ze gingen meteen akkoord!", zegt de algemeen en technisch directeur van Feyenoord in gesprek met Voetbal International.

Afgelopen zomer deed Te Kloese opnieuw succesvol zaken met een Franse club. "Stade Reims kon onlangs geen nee zeggen Malcolm Jeng te verhuren aan ons, een speler voor wie ze een jaar geleden nog drie, vier miljoen hadden betaald", zegt de directeur. Feyenoord nam de Zweed op huurbasis over, maar bedong daarbij een optie tot koop. Jeng wacht nog op zijn eerste speelminuten in het elftal van trainer Robin van Persie.

'Ze hebben het allemaal niet makkelijk'

Te Kloese heeft wel een idee waarom Feyenoord goed zaken kan doen op de Franse spelersmarkt. "k spreek veel met collega-directeuren in Frankrijk en los van die van Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco en nu misschien Paris FC, hebben ze het allemaal niet makkelijk", legt de beleidsbepaler uit. "De competitiewedstrijden worden uitgezonden op een eigen platform, dat zich nog helemaal moet ontwikkelen."