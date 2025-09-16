Live voetbal

Van Persie kan lach niet inhouden na vraag van Joep Schreuder (NOS)

Robin van Persie Joep Schreuder Feyenoord
Foto: © Imago/Feyenoord ONE/Realtimes
Frank Hoekman
16 september 2025, 15:43

Robin van Persie kan dinsdagmiddag tijdens de persconferentie van Feyenoord een lach niet onderdrukken na een vraag van Joep Schreuder. De NOS-verslaggever vraagt de trainer daags voor de inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard naar de verhoudingen in de Eredivisie en wil specifiek van Van Persie weten of hij vindt dat er sprake is van een top-drie.

Na vier gespeelde wedstrijden gaat Feyenoord met de maximale score van twaalf punten aan kop in de Eredivisie. PSV heeft evenveel punten, maar speelde een wedstrijd meer. Ajax volgt met tien uit vijf op de derde plaats. "De verhoudingen in Nederland, vind je dat er nou een top-drie is? Gaat het tussen Ajax, PSV en Feyenoord?", vraagt Schreuder dan ook. Als Van Persie begint te lachen verduidelijkt de verslaggever: "Jij kijkt ook de andere wedstrijden. Zal het daarom gaan? Ligt het dicht bij elkaar?"

Van Persie: 'Voor de wedstrijd was het een topwedstrijd, maar toen we hem wonnen niet meer'

"Dat hangt er ook een beetje vanaf hoe jullie dat belichten", antwoordt Van Persie uiteindelijk. "Ik kan van vorig seizoen een wedstrijd herinneren toen we tegen AZ moesten. Voor de wedstrijd was dat een topwedstrijd, maar toen we hem wonnen was het géén topwedstrijd meer. Want we moesten nog tegen PSV. Dus het hangt volledig van jullie af, hoe jullie dat belichten", legt de trainer de bal bij de media.

"Kan mij het wat schelen hoe wij het berichten", houdt Schreuder vervolgens vol. "Zie jij de drie dicht bij elkaar?" Dat blijkt niet echt het geval: "Heel eerlijk gezegd ben ik daar niet echt mee bezig", zegt Van Persie. "Ik focus me vooral op Feyenoord. Ik volg vanaf een afstandje wat de andere teams doen, maar daar is dan ook alles mee gezegd", besluit de trainer het onderwerp.

avatar

Van persie weet dat er overal over de top2 gesproken wordt ajax en psv. En van persie weet ook dat het onduidelijk is wie de 3e club van NL is. NEC, Utrecht AZ, Twente, feijnoord komen daar mogelijk voor in aanmerking. Maar slechts 1 club kan de 3e club zijn en op dit moment hebben NEC en AZ de beste papieren hiervoor. Dus ja begrijpelijk dat VanPersie niet wil roepen dat feijenoord bij de top3 zit omdat hij weet dat de selectie van hem onvoldoende en te matig is. Dat heeft fenerbahce pijnlijk uitgewezen.

Van persie weet dat er overal over de top2 gesproken wordt ajax en psv. En van persie weet ook dat het onduidelijk is wie de 3e club van NL is. NEC, Utrecht AZ, Twente, feijnoord komen daar mogelijk voor in aanmerking. Maar slechts 1 club kan de 3e club zijn en op dit moment hebben NEC en AZ de beste papieren hiervoor. Dus ja begrijpelijk dat VanPersie niet wil roepen dat feijenoord bij de top3 zit omdat hij weet dat de selectie van hem onvoldoende en te matig is. Dat heeft fenerbahce pijnlijk uitgewezen.

