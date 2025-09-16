Live voetbal

Feyenoord mist wegens privéomstandigheden nóg een aanvaller tegen Fortuna

Robin van Persie Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Niels Hassfeld
16 september 2025, 14:19

Gonçalo Borges is woensdag niet inzetbaar als Feyenoord het opneemt tegen Fortuna Sittard, zo weet Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. De Portugees is terug naar zijn geboorteland wegens privéomstandigheden. Dit nieuws wordt bevestigd door Robin van Persie.

Feyenoord speelt woensdagavond in eigen huis een inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Rotterdammers moeten het daarin stellen zonder Anis Hadj Moussa. De Algerijn pakte afgelopen weekend een rode kaart tegen sc Heerenveen (1-0 zege) en kreeg een schorsing van twee duels, waarvan een voorwaardelijk, opgelegd.

De spoeling voor Van Persie is op de flanken nog wat dunner geworden, zo blijkt dinsdagmiddag. Volgens Gouka is Borges namelijk afgereisd naar Portugal en daarom niet inzetbaar als de Limburgers op bezoek komen. De clubwatcher spreekt van privéomstandigheden.

Overigens betekent dit niet dat Van Persie helemaal niks te kiezen heeft op de vleugels. Naast Leo Sauer, die zaterdag een basisplaats had, zijn ook Aymen Sliti, Jaden Slory en Gaoussou Diarra beschikbaar. Op de persconferentie bevestigt Van Persie dat de Portugees afwezig is.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
705 Reacties
49 Dagen lid
2.136 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tob(p)aankoop van feijenoord. Met veel bombarie binnen gehaald. Feijenoorders juichend op de banken voor de 11mln kostende aanwinst. En hij levert niet. 0 goals. Van persie vernedert hem door hem niet op te stellen. Wat een drama op zuid. Timber boos, steijn ook boos las ik. Gaat dit wel goed komen? Al uit de CL geknikkerd. Dadelijk weer een seizoen zonder prijzen.

Pietjanhendrik
346 Reacties
55 Dagen lid
332 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad de laatste 2 zinnen zijn je vooruitziende blik mbt het seizoen van Ajax haha

Hops
299 Reacties
1.085 Dagen lid
1.039 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik. Precies voetbalhoofdstad heeft het ook over ajax🤣

boyke
1.013 Reacties
891 Dagen lid
5.883 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Grote interne verdeeldheid bij Ajax’ De grote zomeraankopen van Ajax begonnen tegen PEC Zwolle bijna allemaal op de bank. Ook werd er geen ervaren controleur aangetrokken, terwijl daar juist de hele transferperiode over werd gesproken. Er is dan ook sprake van grote interne verdeeldheid bij Ajax. Rookie Heininga wordt vernederd door zijn TD. Ervaren speler vertrekt en halen een super ervaren speler binnen UHM 19 jarige bankzitter gehuurd uit Engeland. Wat een drama. Blind loopt boos weg, de enigste met verstand. Spelers in de spits hebben ruzie, Dat gaat niet meer goed komen in de sfeerloze Arena De slee staat al klaar voor Heitinga en TD dan kunnen ze nog voor de Kerstman gaan spelen.

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Privé omstandigheden zijn nooit leuk. Wie daar grappen over maakt heeft geen opvoeding gehad. Gelukkig staat Feyenoord niet in de fik en is er geen wanbeleid, zoals er bijvoorbeeld wel bij ajax is. Dit blijkt uit de artikelen. Doordat dit bij Feyenoord niet het geval is, hebben ze de selectie breed genoeg gemaakt om dit in te vullen. Blijkt wel uit het feit dat ze bovenaan staan.

Lil Smurf
16 Reacties
6 Dagen lid
15 Likes
Lil Smurf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Neefje Barry, Gaat over Feyenoord dit artikel, ontopic blijven graag. Redactie kijken we mee?

Neefje Barry
70 Reacties
4 Dagen lid
28 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Neefje Barry ik onderbouw waarom het wegvallen niet uitmaakt en trek een vergelijking. Daarmee is het ontopic, want het gaat over het creëren van een reden selectie. Wat beter lezen mevrouw 😉

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
705 Reacties
49 Dagen lid
2.136 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Inderdaad Lil Smurg, redactie lezen jullie mee?

Gonçalo Borges

Gonçalo Borges
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (29 mrt. 2001)
Positie: AM (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Porto
26
2
2023/2024
Porto
17
0
2022/2023
Porto II
17
5

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

