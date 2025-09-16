Feyenoord mist wegens privéomstandigheden nóg een aanvaller tegen Fortuna

is woensdag niet inzetbaar als Feyenoord het opneemt tegen Fortuna Sittard, zo weet Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. De Portugees is terug naar zijn geboorteland wegens privéomstandigheden. Dit nieuws wordt bevestigd door Robin van Persie.

Feyenoord speelt woensdagavond in eigen huis een inhaalwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Rotterdammers moeten het daarin stellen zonder Anis Hadj Moussa. De Algerijn pakte afgelopen weekend een rode kaart tegen sc Heerenveen (1-0 zege) en kreeg een schorsing van twee duels, waarvan een voorwaardelijk, opgelegd.

De spoeling voor Van Persie is op de flanken nog wat dunner geworden, zo blijkt dinsdagmiddag. Volgens Gouka is Borges namelijk afgereisd naar Portugal en daarom niet inzetbaar als de Limburgers op bezoek komen. De clubwatcher spreekt van privéomstandigheden.

Overigens betekent dit niet dat Van Persie helemaal niks te kiezen heeft op de vleugels. Naast Leo Sauer, die zaterdag een basisplaats had, zijn ook Aymen Sliti, Jaden Slory en Gaoussou Diarra beschikbaar. Op de persconferentie bevestigt Van Persie dat de Portugees afwezig is.